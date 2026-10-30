Hilos líquidos que impulsan una nueva era en la bioestimulación cutánea

CONTENT CARAS LIKE

¿Qué es el PDO líquido y por qué se habla de los “hilos líquidos” como una innovación en medicina estética?

El PDO líquido es una presentación de polidioxanona (PDO), un material biocompatible y reabsorbible utilizado en medicina. Ultracol se destaca por su propuesta de bioestimulación, orientada a estimular la respuesta del tejido y favorecer la producción de colágeno. Los llamados “hilos líquidos” despiertan interés por ofrecer una alternativa a los hilos sólidos tradicionales, dentro de un enfoque que prioriza la calidad de la piel.

¿Cómo actúa en la piel y qué cambios busca generar?

Su objetivo es estimular procesos biológicos relacionados con la producción de colágeno, buscando mejorar progresivamente la firmeza, la textura y la calidad cutánea. Es importante la selección de cada paciente, para la correcta indicación y el protocolo utilizado.

¿Qué diferencia a Ultracol de otros bioestimuladores?

Cada bioestimulador tiene una composición, un mecanismo de acción y unas indicaciones particulares. En Ultracol, me interesa especialmente su tecnología basada en PDO, su respuesta clínica y el perfil de seguridad descrito para el producto. La evidencia disponible, los resultados documentados y el seguimiento de los pacientes ha demostrado ser un producto de alta calidad , efectividad y seguridad. Para mí, la elección debe basarse en la evidencia, la seguridad y las necesidades individuales.

¿Cuál ha sido tu experiencia con el producto?

Utilizo Ultracol desde hace tiempo, desde su legalización en Uruguay, y he tenido el privilegio de formarme con un profesional que recibió formación directa del creador de este innovador producto. Actualmente, también soy formadora de Ultracol en Uruguay. Mi experiencia clínica ha sido muy positiva y es una de las razones por las que continúo eligiéndolo. Me interesa tanto su efectividad como su perfil de seguridad y la baja frecuencia de complicaciones que se describe .

He observado no solo satisfacción de mis pacientes en cuanto a resultados, sino también en mi práctica realizo mediciones y controles fotográficos validando estos cambios .

Esa experiencia, junto con la formación continua y el seguimiento clínico, ha fortalecido mi confianza en esta herramienta.

¿Qué nuevas aplicaciones estás investigando y cuáles son tus proyectos a futuro?

Actualmente estoy desarrollando un trabajo de investigación con Ultracol, explorando su aplicación en otras técnicas y su posible utilidad como herramienta de regeneración cutánea en distintas patologías. Me entusiasma ampliar los horizontes de la medicina estética y estudiar nuevas posibilidades terapéuticas con fundamento científico. Mi objetivo es documentar resultados, contribuir al conocimiento médico y seguir posicionando a Uruguay en el desarrollo de propuestas innovadoras.

Dra. Magalí Chaparro

Instagram: Dra.chaparro

Teléfono:+59898293590

Mail: @medicinaesteticadramagali