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¿Cuántas veces abrimos el armario y sentimos que nada de lo que tenemos nos representa? Tenemos prendas, conocemos las tendencias e incluso sabemos qué nos gusta, pero algo no termina de encajar. Muchas veces, esa sensación no tiene que ver con la falta de ropa, sino con una desconexión entre la persona que somos hoy y la imagen que estamos proyectando.

Nuestra imagen comunica antes de que pronunciemos una palabra. Lo hace a través de los colores, las formas, las prendas, los accesorios, el cuidado personal y nuestra manera de presentarnos. Para que ese mensaje sea coherente, primero necesitamos conocernos.

En este proceso intervienen tres conceptos fundamentales: autoestima, autoconcepto y autoimagen. La autoestima tiene que ver con el valor que nos damos; el autoconcepto, con la percepción que construimos sobre nosotras mismas; y la autoimagen, con cómo percibimos nuestra apariencia y cómo la expresamos visualmente.

Cuando estos aspectos no están alineados, podemos terminar eligiendo prendas que responden a una versión anterior de nosotras, a expectativas ajenas o a una idea de cómo deberíamos vernos.

Esto suele hacerse más evidente en los momentos de cambio: un nuevo trabajo, un emprendimiento, un ascenso, una maternidad o una etapa en la que simplemente sentimos que evolucionamos. Nuestra identidad cambia, nuestras prioridades también, y nuestra imagen necesita poder acompañar ese movimiento.

¿El primer paso? Antes de comprar, detenernos a observar. Preguntarnos: ¿quién soy hoy?, ¿qué quiero transmitir? y ¿cómo quiero que me perciban? También vale revisar el armario: qué prendas representan nuestro estilo actual, cuáles ya no usamos y qué combinaciones expresan mejor nuestra personalidad.

No se trata de seguir reglas, perseguir tendencias ni construir una imagen que no nos pertenece. Se trata de tomar decisiones conscientes y utilizar la imagen como una herramienta de expresión y comunicación.

Mejorar nuestra imagen no significa convertirnos en alguien diferente. Significa lograr que lo que mostramos por fuera tenga sentido con quienes somos por dentro.

Tu imagen ya está comunicando algo. La pregunta es si estás eligiendo qué dice.

Belén Zerahia

Consultora de Imagen y Marca Personal

www.belzerahia.com

Instagram: @belzerahia