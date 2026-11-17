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Desde hace más de diez años formo a diseñadores y los acompaño en el camino hacia sus metas, procurando que cada uno encuentre y desarrolle su propia identidad creativa. Considero que contar con una identidad clara puede ser un ancla para atravesar épocas de cambio y transformación cultural.

A lo largo de este recorrido, he conocido personalidades muy distintas: algunas, con grandes ambiciones y el deseo de llegar lejos; otras, que necesitan un impulso para descubrir su entusiasmo y afrontar los desafíos que les presentan la moda y la cultura.

Desde mi perspectiva como diseñador y formador, la moda puede parecer superficial, especialmente en la forma en que suele consumirse. Sin embargo, detrás de ella hay un propósito más profundo. Si nos detenemos a pensar para qué nos vestimos como lo hacemos, podemos encontrar pistas sobre quiénes somos realmente, a qué grupos sentimos que pertenecemos y qué valores queremos proyectar.

El vestir no responde únicamente a la necesidad humana de proteger el cuerpo de las condiciones del entorno. También expresa el deseo de pertenecer y ser aceptados, una dimensión que compartimos, de distintas maneras, con otros animales sociales. Desde que el diseño se consolidó como profesión, después de la Revolución Industrial, quienes diseñamos asumimos una tarea que va más allá de resolver necesidades: también damos forma a fantasías.

Desde una perspectiva neurocientífica, la experiencia de la moda, como vestirnos, involucra la interacción entre las sensaciones corporales, las emociones, las expectativas y el contexto. Elegir una prenda puede generar anticipación y entusiasmo, y activar sistemas cerebrales vinculados con la motivación y la recompensa, en los que participa la dopamina. Además, ante una ocasión importante, la expectativa o la excitación que despierta ese momento pueden acompañarse de una respuesta de activación fisiológica en la que interviene la adrenalina.

Ahora, desde una perspectiva cultural —y a punto de recibirme como especialista en Gestión Cultural—, puedo nombrar y comprender mejor aquello que he construido junto a diseñadores en sus propios territorios. Ese recorrido me permite observar que, frente al ritmo vertiginoso y a las exigencias de la industria, las comunidades crean sus propias formas de responder, adaptarse y sostener sus maneras de hacer.

Pero adaptarse no tiene por qué significar conformarse. Detenerse también puede ser un gesto creativo y político: una oportunidad para reconocerse como sociedad, revisar las propias referencias y decidir qué valores y fantasías se quieren expresar a través del vestir.

La moda no se limita a definirnos a través de la vestimenta; como fenómeno cultural, atraviesa muchos otros ámbitos del consumo e influye en la forma en que imaginamos y deseamos productos y experiencias. También dialoga con los avances tecnológicos y científicos, incluso con los de la medicina, que abren nuevas posibilidades para pensar el cuerpo, los materiales y el bienestar.

La moda convierte la fantasía en una práctica cultural: nos permite vestir posibilidades y proyectarnos hacia futuros inciertos.

Augusto Montoya

Diseñador de Indumentaria y Textil y Guía Creativo para emprendedores.