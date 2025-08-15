LA BELLEZA ESTÁ EN LA LUZ

CONTENTLIKE CARAS

Arquitecta Cinthya Gramajo — fundadora de Tempo di Decorazione, el local que redefine la decoración con lámparas que enamoran, ubicado en Yerba Buena, Tucumán.

En un mundo donde el diseño muchas veces se vuelve impersonal, Tempo encontró su forma de marcar la diferencia: con luz.

Desde su showroom, Cinthya y su equipo crean un universo donde cada lámpara está pensada para emocionar y transformar.

“Tempo nació de una necesidad: la de encontrar objetos con identidad”, afirma Cinthya.

“No vendo objetos: propongo soluciones de ambientación. Una lámpara debe dialogar con el espacio, aportar calidez y acompañar los momentos de quienes viven ahí.”

Además de iluminación, Tempo diseña equipamientos a medida, fusionando funcionalidad y estética: desde muebles únicos hasta estructuras decorativas, todo pensado como una extensión de la identidad de cada espacio y de quienes lo habitan.

Muchas clientas llegan con fotos de sus casas y se van con propuestas integrales de iluminación o mobiliario, diseñadas especialmente para su hogar y estilo.

Un mensaje con propósito

La iluminación no solo viste un espacio: lo transforma, lo emociona y lo cuenta. En Tempo, cada lámpara tiene alma y cada diseño, una historia.

Tendencias en iluminación 2025

Lámparas que impactan : piezas que parecen obras de arte, protagonistas incluso apagadas.

: piezas que parecen obras de arte, protagonistas incluso apagadas. Caireles modernos y transparencias : cortes biselados, formas planas y tonos neutros o ahumados, en estructuras minimalistas doradas o negras.

: cortes biselados, formas planas y tonos neutros o ahumados, en estructuras minimalistas doradas o negras. Materiales naturales : fibras, lino, madera clara, piedra o cerámica para aportar textura y calidez escandinava.

: fibras, lino, madera clara, piedra o cerámica para aportar textura y calidez escandinava. Iluminación ambiental indirecta : luces ocultas que crean atmósferas íntimas en livings, dormitorios o halls.

: luces ocultas que crean atmósferas íntimas en livings, dormitorios o halls. Dorado mate y negro texturado : elegancia atemporal que sigue marcando tendencia.

: elegancia atemporal que sigue marcando tendencia. Formas orgánicas y asimétricas : diseños fluidos que rompen con la rigidez geométrica.

: diseños fluidos que rompen con la rigidez geométrica. Tecnología invisible: LED cálidas, regulables y controladas desde el celular, integradas al diseño.

Lobo de la Vega & Paraguay — Yerba Buena, Tucumán

381 217 4598 (Teléfono / WhatsApp)

Instagram: @tempo.didecorazione