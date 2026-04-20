“La búsqueda de equilibrio me llevó hasta mi verdadera vocación”

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Liria, ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?

Decidí empezar a estudiar Yoga cuando mi hijo se fue de casa.

Fue un momento desestabilizante para mí. De repente me pregunté: ¿y ahora, de qué se trata la vida? Si bien siempre trabajé -en aquella época en el mundo empresarial- todo mi foco estaba puesto en su crianza. Entonces necesité sostenerme de algo más profundo, que incluyera una filosofía que me ayudara en la vida y, a la vez, que involucrara mover el cuerpo, porque no podés superar dolores emocionales si no incluís el movimiento corporal.

Y sorprendentemente fue ahí que encontré mi vocación, alrededor de los 40. Profundicé luego al capacitarme como Instructora de Mindfulness y, alrededor de los 50, descubrí el Yoga Facial.

¿Concretamente en qué consiste tu trabajo?

Me ocupo del autocuidado de las mujeres en la madurez, por dentro y por fuera, mediante el Yoga Facial, el Yoga y el Mindfulness. Mi trabajo combina clases, programas online y talleres focalizados en transitar la edad madura con vitalidad, cómoda en tu propio cuerpo, con optimismo y con alegría.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me veo como referente del bienestar para mujeres maduras, inspirándolas a tomar las riendas de cómo quieren verse y sentirse ahora y a futuro. Es muy poderosa la sensación de ver que está en tus manos cómo envejecer, y de que existen formas naturales, no invasivas, que te permiten lograr esos cambios que estás necesitando.

Imagino una comunidad que crece tanto en Argentina, como en otros países. También me gustaría compartir este enfoque en un libro.

¿Qué te diferencia?

Creo que es muy interesante que sea una profesional de bienestar que aplica el Mindfulness tanto al Yoga como al Yoga Facial.

En mis clases, talleres y programas siempre aplico una mirada integral. No me concentro exclusivamente en alisar arrugas sino que ayudo a que la mujer se vea como un ser completo, íntegro. No entiendo la belleza externa sin considerar el mundo interno de cada una. Y a mis casi 60 años ya he experimentado mirarme al espejo y no reconocerme o no gustarme y tener que empezar a aceptar esos cambios y trabajar sobre ellos. Esa experiencia propia me permite entenderlas.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Balancearía mejor los servicios gratuitos y los arancelados. En mis inicios, trabajé varios años ad honorem. Realmente me gusta tanto lo que hago que no me pesa aún si no hay una compensación económica. Pero fue muy extremo y no ha sido justo para mí ni para mi familia.

Liria Minassian

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