El presente de Manolo, el hermano de Esteban Lamothe: músico, impulsor de un festival inédito y unido al rock

Este domingo, Esteban Lamothe compartió una tierna postal en sus redes sociales junto a su hermano Manolo. La imagen no tardó en llamar la atención y puso el foco en el músico, quien, al igual que el reconocido actor, construyó su propio camino dentro del ambiente artístico. Con una trayectoria ligada a la música y una particular iniciativa que lo vinculó estrechamente con el mundo del rock, también logró hacerse un nombre propio dentro de la escena cultural indie.

La vida de Manolo, el hermano de Esteban Lamothe: un músico que hizo historia en el universo under

Manolo Lamothe logró construir una trayectoria propia dentro de la cultura argentina, más allá del vínculo familiar que lo une a Esteban Lamothe. Desde muy joven se volcó a la música como baterista y, a lo largo de varias décadas, se consolidó como una figura vinculada al circuito independiente y alternativo, donde formó parte de distintos proyectos que dejaron su huella en el universo under.

Manolo junto a Esteban Lamothe | Instagram

Nacido y criado en Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires, el artista creció en una familia estrechamente relacionada con la música. Esa pasión lo llevó a desarrollar una carrera vinculada principalmente a la batería y a formar parte de distintas propuestas de la escena independiente. Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con Cabeza Flotante, una banda que comenzó a fines de los años 90 y que tuvo una fuerte presencia dentro de la escena indie. Esta banda de rock estuvo compuesta por sus hermanos Nacho y Antonio, además de otros músicos.

A medida que se iban ganando la aceptación del público, el grupo desarrolló una discografía propia y transitó distintos escenarios del circuito alternativo. Entre sus trabajos se encuentran Ningún lugar, Relámpago y Las afueras, producciones que forman parte de su repertorio. En este marco, la música también fue un punto de encuentro con Esteban. Antes de consolidarse como actor, el protagonista de numerosas ficciones nacionales estuvo vinculado a Cabeza Flotante como bajista, destacando su versatilidad artística y uniendo su talento junto a sus hermanos.

Manolo, el hermano de Esteban Lamothe

El festival que creó Manolo, el hermano de Esteban Lamothe junto a sus hermanos

Manolo Lamothe es uno de los tres hermanos varones de Esteban Lamothe. Junto a Nacho y Antonio, pasó su infancia en la localidad bonaerense de Florentino Ameghino. Desde chicos, los cuatro estuvieron muy ligados a la música, una pasión que con los años fue tomando distintos caminos dentro de la familia. Si bien novio de Débora Nishimoto terminó dedicándose de lleno a la actuación, la música siempre estuvo presente entre ellos. De hecho, compartieron distintos proyectos relacionados con el circuito independiente y, años más tarde, organizaron el Ruchofest, un festival que reunió a diferentes artistas de la escena under.

El proyecto surgió durante el 2015 y se convirtió en otra muestra del vínculo de los hermanos Lamothe con el mundo alternativo. Lo que comenzó como una fiesta entre amigos fue creciendo con cada edición hasta convertirse en un punto de encuentro para bandas de indie rock, hip hop, pop y DJs. Allí confluyeron artistas y bandas alejados de los grandes circuitos comerciales, en sintonía con el espíritu que Manolo había desarrollado durante años como músico.

Manolo, el hermano de Esteban Lamothe, en su adolescencia | Instagram

Con el paso de los años, continuó ligado a la música y sumó nuevos proyectos a su recorrido como baterista. En 2024 fue mencionado como integrante de la banda de Nina Suárez, una nueva etapa dentro de su trayectoria en el circuito independiente.

Aunque su apellido suele aparecer asociado al de Esteban Lamothe, consiguió construir una identidad propia dentro de la música. Su recorrido por bandas, festivales y diferentes espacios del circuito alternativo lo convirtió en una figura reconocida dentro de ese universo, especialmente entre quienes siguen la cultura independiente. Además de su actividad artística, mantiene presencia en redes sociales, donde comparte parte de su vida y de sus proyectos vinculados a la música. En el plano personal, mantiene un noviazgo con Nani Fuentes, con quien se muestra muy enamorado. La pareja suele compartir postales de su noviazgo, posando juntos y tomándose selfies que dejan ver la buena relación que mantienen.

Manolo Lamothe junto a su novia, Nani Fuentes | Instagram

Desde muy joven, Manolo, el hermano de Esteban Lamothe fue construyendo una trayectoria marcada por escenarios, bandas y proyectos que dejaron su huella en la escena under local. Sus primeros pasos en Florentino Ameghino dieron lugar a un camino que lo llevó por distintos espacios del circuito independiente, siempre con la música como protagonista. Hoy continúa ligado a ese universo, tocando y compartiendo con otros artistas una pasión que lo acompaña desde hace años y que se convirtió en una parte fundamental de su historia.