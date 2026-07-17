La Galería Muebles: una empresa familiar que entendió que vender muebles nunca fue suficiente

La Diseñadora de interiores, Laura Vidal, impulsa una forma de trabajo donde el profesionalismo, el asesoramiento y el cuidado de cada detalle son tan importantes como la calidad de los muebles. Una filosofía que busca consolidar a La Galería Muebles como una marca referente en la región.

Laura, ¿cómo fueron los inicios de La Galería Muebles?

Detrás de La Galería Muebles hay una empresa familiar neuquina con más de 20 años de experiencia, que entiende que el verdadero valor de un negocio no está únicamente en los muebles que ofrece, sino en la forma en que acompaña a las personas durante una decisión importante. Cada proyecto que llega a nuestras manos representa una responsabilidad: alguien nos está confiando el espacio donde transcurrirá una etapa de su vida cotidiana y donde generará recuerdos imborrables.

Como segunda generación al frente de la empresa, asumí el desafío de continuar una historia familiar preservando aquello que siempre nos distinguió: poner a las personas por encima de cualquier venta.

¿Cómo influye tu profesión en esta tarea?

Mi formación como diseñadora de interiores fortaleció esa mirada y me confirmó que un buen asesoramiento comienza mucho antes de elegir un producto. Empieza escuchando.

Creemos que cada hogar tiene una identidad propia. Por eso no buscamos imponer un estilo, sino comprender cómo vive cada familia para ofrecer soluciones que combinen diseño, funcionalidad y calidez.

Esa filosofía también define a nuestro equipo de trabajo, integrado por profesionales que entienden que asesorar es mucho más que mostrar un catálogo: es ayudar a tomar una buena decisión.

¿Cómo es la atención que brindan?

Nos involucramos genuinamente en cada proyecto. Acompañamos el proceso de fabricación, trabajamos con proveedores que comparten nuestros valores y estándares de calidad, y cuidamos cada detalle hasta la entrega. Por eso incluso armamos un equipo propio de entregas y logística, porque entendemos que la experiencia no termina cuando se concreta una compra; termina cuando el mueble llega a destino y sabemos que todo salió como esa familia lo esperaba.

¿Cuál consideran que es el verdadero diferencial de La Galería Muebles?

En un mercado donde muchas veces la diferencia parece estar solo en el producto, nosotros creemos que también está en el compromiso, el profesionalismo y la manera de acompañar. Nuestro objetivo es seguir creciendo sin perder esa esencia y consolidar a La Galería Muebles como una marca referente en Neuquén y la región. Porque estamos convencidos de que un buen mueble transforma un ambiente, pero una experiencia bien acompañada es la que construye vínculos que perduran en el tiempo. Ese es el lugar que queremos ocupar en la vida de quienes nos eligen.



La Galería Muebles

Dirección: H. Yrigoyen 234, Ciudad de Neuquén

Whatsapp: 299 5476390

Facebook: La Galería Muebles

Instagram: @muebleslagaleria