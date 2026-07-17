viernes 17 de julio del 2026
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Travelneers: creadores de viajes mágicos en grupo

Brenda cofundó Travelneers junto a Ariadna y Facundo. Hoy diseñan viajes grupales a Disney en tres continentes. Galería de fotosGalería de fotos

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Brenda, ¿cómo decidiste empezar con el turismo y cómo formaron el equipo que está detrás Travelneers?
 Siempre me apasionó el universo de Disney, su magia y la capacidad de hacernos sentir niños. Descubrir la especialización en Disney y Universal fue el clic definitivo para conectar mi vocación con mi gran amor de la infancia.
Ariadna es maestra integradora y Facu es Lic. en Administración y Master en RRHH.
El destino nos cruzó en Buenos Aires en una capacitación de Epic Universe. Los tres éramos fanáticos y soñábamos con ser agentes certificados; gracias a nuestra Agencia Host, lo logramos. Así nació Travelneers: Travel: Viajes; Neers: por los Imagineers de Disney; "Creadores de viajes".
Los tres combinamos nuestras distintas formaciones, que son nuestra fortaleza.

¿Cuáles son los servicios que brindan?
Nuestro fuerte son los Viajes Grupales con acompañamiento 24/7: experiencias con identidad propia, cupos limitados y sin estrés, pensadas para vivir la magia juntos.
En 2027 expandimos horizontes a Disneyland California y ¡Disney Tokio! También armamos cotizaciones personalizadas: itinerarios o tickets sueltos, porque Disney nos une en todas sus formas.

Travelneers: creadores de viajes mágicos en grupo

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?
Los grupales 2027 son nuestra gran apuesta. Además, construimos un sueño con mucha responsabilidad: proponer el viaje de fin de curso a Disney en lugar de Bariloche. Los chicos merecen cerrar esa etapa en un lugar mágico, guiados por agentes certificados.

¿Qué los diferencia?
Queremos que al pensar en un viaje grupal a Disney o Universal, piensen en Travelneers. Cada viaje tiene su propia identidad; no armamos un itinerario en frío, te metemos dentro de una historia para que la vivas, la compartas y vuelvas con amigos nuevos.

Travelneers: creadores de viajes mágicos en grupo

Mirando el camino recorrido, ¿qué sienten que es lo mejor que aporta cada uno al proyecto?
Juntos logramos cosas mejores. Nos complementamos a la perfección: yo aporto la mirada de mamá de niños pequeños, cuidando la estética y anticipando lo que el público necesita. Ari, maestra integradora, aporta su visión inclusiva y estructura; y Facu, Lic. en Administración, le pone la magia a las cotizaciones. En Travelneers la magia se vive mejor en equipo: el destino es solo el comienzo, la verdadera experiencia la creamos juntos.

 

Travelneers
Cel: 2494650399
Instagram /Tik Tok : Travelneers.ok

 

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