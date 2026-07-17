Travelneers: creadores de viajes mágicos en grupo

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Brenda, ¿cómo decidiste empezar con el turismo y cómo formaron el equipo que está detrás Travelneers?

Siempre me apasionó el universo de Disney, su magia y la capacidad de hacernos sentir niños. Descubrir la especialización en Disney y Universal fue el clic definitivo para conectar mi vocación con mi gran amor de la infancia.

Ariadna es maestra integradora y Facu es Lic. en Administración y Master en RRHH.

El destino nos cruzó en Buenos Aires en una capacitación de Epic Universe. Los tres éramos fanáticos y soñábamos con ser agentes certificados; gracias a nuestra Agencia Host, lo logramos. Así nació Travelneers: Travel: Viajes; Neers: por los Imagineers de Disney; "Creadores de viajes".

Los tres combinamos nuestras distintas formaciones, que son nuestra fortaleza.



¿Cuáles son los servicios que brindan?

Nuestro fuerte son los Viajes Grupales con acompañamiento 24/7: experiencias con identidad propia, cupos limitados y sin estrés, pensadas para vivir la magia juntos.

En 2027 expandimos horizontes a Disneyland California y ¡Disney Tokio! También armamos cotizaciones personalizadas: itinerarios o tickets sueltos, porque Disney nos une en todas sus formas.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Los grupales 2027 son nuestra gran apuesta. Además, construimos un sueño con mucha responsabilidad: proponer el viaje de fin de curso a Disney en lugar de Bariloche. Los chicos merecen cerrar esa etapa en un lugar mágico, guiados por agentes certificados.

¿Qué los diferencia?

Queremos que al pensar en un viaje grupal a Disney o Universal, piensen en Travelneers. Cada viaje tiene su propia identidad; no armamos un itinerario en frío, te metemos dentro de una historia para que la vivas, la compartas y vuelvas con amigos nuevos.

Mirando el camino recorrido, ¿qué sienten que es lo mejor que aporta cada uno al proyecto?

Juntos logramos cosas mejores. Nos complementamos a la perfección: yo aporto la mirada de mamá de niños pequeños, cuidando la estética y anticipando lo que el público necesita. Ari, maestra integradora, aporta su visión inclusiva y estructura; y Facu, Lic. en Administración, le pone la magia a las cotizaciones. En Travelneers la magia se vive mejor en equipo: el destino es solo el comienzo, la verdadera experiencia la creamos juntos.

Travelneers

Cel: 2494650399

Instagram /Tik Tok : Travelneers.ok