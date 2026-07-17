Atipika: joyas que  trascienden el tiempo

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Jaqueline, ¿qué despertó tu interés por la joyería y cómo fueron tus primeros pasos en este oficio?

Cursaba la carrera de Historia en Brasil cuando descubrí, casi de forma idílica, que me apasionaban las actividades artesanales y artísticas que acompañan el desarrollo de las sociedades desde tiempos ancestrales. Fue entonces cuando entendí que quería trabajar con mis manos.

Elegí los metales y las piedras como materiales para comenzar ese camino. Me fascinó la posibilidad de transformar materias nobles en objetos bellos y atemporales. La primera vez que presencié el proceso de construcción de un anillo sentí que había algo profundamente mágico en ese oficio.

Mi formación continuó en distintas instituciones donde aprendí técnicas tradicionales de joyería. Más tarde, durante varios años de viajes, tuve la oportunidad de compartir talleres con artesanos de diferentes lugares, experiencias que ampliaron mi mirada y reforzaron mi deseo de seguir aprendiendo. Esa búsqueda continúa hasta hoy y es parte esencial de mi trabajo.

¿Cómo es el proceso de creación y selección de materiales que utilizás?

En Atipika realizo joyería de diseño artesanal. Cada pieza está íntegramente hecha a mano en plata, o en oro, y gemas naturales, utilizando técnicas tradicionales de orfebrería. Dedico mucho tiempo a la selección minuciosa de cada gema, trabajando exclusivamente con gemas naturales provenientes de distintas partes del mundo que en ocasiones adquiero en sus lugares de origen. Distinguidas por su excelente calidad, belleza y lapidación.

Desarrollo piezas únicas y también diseños personalizados, poniendo especial atención en cada detalle y respetando los tiempos que requiere el trabajo artesanal.

¿Cuáles son los próximos pasos y desafíos que tenés en mente para el crecimiento de Atipika?

Mi objetivo es seguir creciendo como joyera y diseñadora, profundizar mi lenguaje creativo y continuar perfeccionándome en técnicas tradicionales.

Quiero ampliar la propuesta de Atipika sin perder la esencia que le dio origen: crear joyas con identidad, elaboradas de manera consciente y destinadas a trascender el tiempo.

¿Cuál es el sello distintivo de Atipika?

Entiendo la joyería como una forma de arte portable. Cada pieza nace de un proceso completamente manual y está pensada para expresar identidad, acompañar historias y adquirir significado con el tiempo.

En un contexto donde predomina la producción en serie y el consumo acelerado, elijo trabajar desde otro lugar: el de los tiempos pausados, la conexión con materiales nobles, el fuego, la naturaleza y el oficio. Creo que esa dedicación, sumada a la autenticidad de cada diseño, es lo que distingue a Atipika.

Si pudieras volver al inicio del camino, ¿qué harías diferente?

Confiaría mucho antes en mi propia mirada. Con los años entendí que la autenticidad es el mayor valor de una pieza y que construir una identidad propia es mucho más importante que seguir tendencias. Hoy sé que las joyas que realmente perduran son aquellas que nacen de una búsqueda honesta y personal.

Atipika | Jaqueline Schmidt

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