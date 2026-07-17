Wooli: el arte del tufting en alfombras y tapices únicos

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Lali, ¿cómo decidiste incursionar en esta actividad?

Como a muchos, la pandemia cambió el rumbo de mi vida. Empecé a bordar con punch needle. Me entusiasmó tanto que busqué cómo llevarlo a otra escala y velocidad. Así descubrí el tufting. Fue un flechazo inmediato que coincidió con mis ganas de dejar mi trabajo administrativo para volcarme a algo manual. Fue una búsqueda personal que terminó en el nacimiento de Wooli.

¿Qué hace única a cada pieza de Wooli?

Creamos alfombras y tapices totalmente personalizados en diseño, tamaño y colores, logrando un objeto que habla de vos y de tus gustos. No solo buscamos lo estético, sino la mayor calidad posible, y nos obsesionamos con las terminaciones.

Además, pensamos en toda la experiencia del cliente: por ejemplo, nuestras alfombras incluyen base antideslizante y los tapices llevan una malla de alambre para que no se deformen con el tiempo, garantizando un producto funcional, seguro y duradero.

Además de hacer productos de decoración, sabemos que brindás talleres y que tienen lista de espera, ¿a qué se debe?

Brindamos una capacitación integral. Nos enfocamos en enseñar la teoría de la técnica del tufting y del esquilado, que es lo que te da la posibilidad de crecer en la técnica, contamos los secretos que nadie te cuenta y enseñamos tal cual fabricamos nosotros. Además, el enfoque es emprendedor: enseñamos a presupuestar, a hablar con el cliente y a calcular costos. Nace desde la premisa de brindar todo lo que a mí me hubiera gustado que me contaran antes de arrancar en este mundo. Por eso, también vendemos las máquinas necesarias para que se lleven todo listo para empezar a crear sin dar vueltas.

¿Qué proyectos tenés a futuro y qué harías diferente si comenzaras otra vez?

No cambiaría demasiado. Haber aprendido de manera autodidacta, a pura prueba y error, fue durísimo pero me dio la empatía para entender los miedos de quien recién arranca y enseñar hoy con tanta dedicación.

Equivocarme me enseñó a obsesionarme con cada detalle para lograr la calidad que hoy tienen mis productos. El gran proyecto es expandir la comunidad de Wooli y consolidarnos como el lugar de referencia en Argentina, tanto para vestir hogares con nuestras piezas de diseño exclusivas como para proveer el equipamiento para crear. Mi meta es seguir fabricando con la misma pasión de siempre y contagiando este oficio.

Wooli | Lali Steinle

Sitio web: https://wooli.com.ar/

telefono o whatsApp: 1132964750

Mail: [email protected]

Instragram: @wooli.ok

Tiktok: @wooli.ok