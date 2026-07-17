La nutrición en la vida real: hábitos saludables que pueden sostenerse

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¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Me gradué como Licenciada en Nutrición en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, al mismo tiempo, me formé como antropometrista con certificación internacional ISAK. Inicié mi actividad profesional en el ámbito privado, en Buenos Aires y La Plata. Hace diez años regresé a General La Madrid, donde trabajo en Atención Primaria de la Salud, en el Servicio de Alimentación del Hospital Municipal Mariano Etchegaray y continúo con mi consultorio nutricional, tanto presencial como online.

Dos experiencias, una profesional y otra personal, transformaron mi mirada sobre la nutrición y reforzaron mi convicción de que la alimentación saludable debe adaptarse a la vida de cada persona y va mucho más allá del número de la balanza.

¿Cuál es tu enfoque de trabajo como Licenciada en Nutrición?

Mi forma de trabajar parte de una idea muy simple: la alimentación tiene que adaptarse a la vida de cada persona y no al revés. Más que indicar una dieta, busco brindar herramientas para que cada paciente aprenda a tomar decisiones según su etapa de la vida, sus objetivos y sus necesidades. Trabajamos sobre alimentación, actividad física, hidratación y organización de las comidas, convencidos de que cada pequeño cambio suma.

¿Cuáles son los servicios y actividades que desarrollás actualmente?

Realizo consultas nutricionales presenciales y online, nutrición deportiva y evaluaciones antropométricas con certificación ISAK.

Mi labor no termina en el consultorio: también desarrollo e-books, comparto contenido en redes sociales, participo en medios de comunicación y brindo charlas en clubes y escuelas. Disfruto combinar la tarea asistencial con la educación alimentaria porque creo que es la mejor herramienta para que las personas tomen decisiones informadas.

¿Cuál es el principal objetivo que buscas cumplir en cada consulta?

Quiero que cada paciente se vaya con la tranquilidad de saber que puede cuidar su salud sin dejar de disfrutar de la comida y de su vida. Si logra comprender que no necesita hacerlo perfecto y que cada pequeño cambio cuenta, siento que el objetivo de la consulta está cumplido.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Quiero seguir creciendo como profesional sin perder la esencia de mi trabajo. Mi objetivo es continuar desarrollando recursos prácticos, fortalecer la educación alimentaria a través de las redes, los medios y las charlas, y llegar a más personas con un mensaje claro: alimentarse saludablemente puede ser simple, posible y sostenible.

Lic. María Soledad Bertolotto

WhatsApp: 2214191247

E-mail: [email protected]

Instagram: @solebertolotto

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