Eugenia Tobal sufrió el primer accidente de MasterChef Celebrity y terminó en una clínica de urgencia: qué se sabe sobre su salud

MasterChef Celebrity ya encendió las hornallas y las grabaciones ya comenzaron a ser un hecho. A menos de una semana de que diera inicio a la nueva temporada del ciclo que conduce Wanda Nara, ya se conoció quién fue el primer cocinero amateur accidentado: se trata de Eugenia Tobal. Según información propiciada por Ángel de Brito en su canal de Instagram, la actriz debió de ser trasladada al Hospital de San Isidro luego de haberse cortado un dedo a causa de una “mala maniobra” mientras practicaba una receta en su casa.

Eugenia Tobal hospitalizada antes de ingresar a MasterChef

Este próximo 14 de octubre, Telefe estrena una nueva temporada de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Una de las participantes estelares es Eugenia Tobal. La actriz ya había manifestado su pasión por el arte culinario, pero nunca llegó a realizarlo de manera profesional. Ahora, las puertas del concurso más prestigioso de la televisión argentina le abrieron las puertas para que pueda desplegar todo su talento y conquistar al jurado, situación que la tiene abocada en adquirir nuevas técnicas y aparatos para expandir su repertorio de recetas.

Eugenia Tobal | Instagram

Sin embargo, no siempre salen las cosas como uno las anhela ya que los accidentes en la cocina están a la orden del día. De acuerdo con lo anunciado por Ángel de Brito en su canal de Instagram, la intérprete habría sufrido un episodio vinculado a la gastronomía. “Se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro”. Asimismo, el periodista añadió que “fue en su casa” y que afortunadamente el hecho no pasó a mayores: “No fue nada grave”.

Cabe destacar que la presencia de la directora y productora teatral en el reality es una apuesta más que tentadora no sólo para ella como aprendiz de cocina, sino para agregarle un poco de condimento al programa. Su pasado con Nicolás Cabré y Eugenia “China” Suárez es una historia que volvió a estar latente luego de que la artista se haya puesto en pareja con Mauro Icardi luego del escándalo mediático por la infidelidad del periodista con la ex del padre de Rufina.

Mensaje de Ángel de Brito sobre Tobal | Instagram

Así, a pesar del reciente incidente en su hogar, Eugenia Tobal se prepara con entusiasmo para su debut en MasterChef Celebrity. La actriz, que ya comparte su pasión por la cocina en redes sociales, busca ahora pulir sus habilidades culinarias con el objetivo de brillar en el famoso reality show. Aunque algunas maniobras fallen, la escritora se encuentra enfocada cien por ciento en su nueva faceta en la pantalla chica.

NB