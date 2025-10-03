Adiós al minimalismo: la China Suárez deslumbró con un look navy urbano en Estambul

La China Suárez sigue dando clases de estilo. Actualmente en Estambul junto a su pareja, Mauro Icardi, la actriz ha dejado en evidencia -una vez más- su habilidad para imponer tendencias en el street style. En esta ocasión, eligió un look navy urbano que combina sofisticación, comodidad y detalles que llaman la atención, demostrando que incluso los básicos pueden transformarse en un estilismo impresionante cuando se combinan con las prendas correctas.

China Suárez y Mauro Icardi

El impresionante estilismo de la China Suárez

La protagonista del outfit de la China Suárez, es sin duda la chaqueta tipo blazer militar, negra, estructurada, con bordados, botones dorados y parches que evocan un estilo naval de lujo. Para equilibrar el peso visual del blazer, la actriz eligió un top blanco corto, minimalista y moderno, que deja ver un poco de abdomen, aportando frescura y relajando la formalidad de la chaqueta.

China Suárez

Para completar el outfit, la actriz optó por unos jeans rectos, de tiro alto y lavado claro, un clásico que suaviza la fuerza del blazer y aporta un aire urbano. Las botas negras en punta continúan la línea oscura de la chaqueta, estilizando la figura y reforzando el contraste con el denim claro. Además, un bolso verde militar que armoniza a la perfección con el estilismo.

Los accesorios claves en el estilismo de la China Suárez

En cuanto a los accesorios, la China Suárez eligió un cinturón llamativo con hebilla plateada, que rompe con lo clásico y aporta un toque trendy. Las gafas de sol estilo retro suman sofisticación, completando un look pensado para destacar sin perder comodidad.

China Suárez

La combinación de colores del outfit que combina combina tonos neutros clásicos como negro, blanco, azul denim y verde militar, con detalles metálicos en dorado, logra un equilibrio entre lo casual y lo elegante. Con este look navy urbano, la China Suárez refuerza su capacidad de imponer moda, mostrando que sabe combinar básicos con prendas de impacto para lograr un estilismo atemporal, sofisticado y con aire cosmopolita.