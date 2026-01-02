Llega a la Argentina la marca de papelería que es tendencia en el mundo

CONTENT LIKE

En un momento histórico en el que todo pasa por una pantalla y las notificaciones marcan el ritmo del día, una propuesta distinta gana lugar entre quienes buscan bajar un cambio: volver a escribir a mano. La llegada a la Argentina de una marca de papelería de diseño, reconocida internacionalmente por sus tapas ilustradas y su calidad de terminación, se inscribe en esta tendencia global de recuperar el tiempo con uno mismo.

Se trata de cuadernos y agendas de diseño inspiradas en el arte alrededor del mundo. Cada modelo toma referencias de encuadernaciones clásicas, manuscritos históricos, ornamentaciones de distintas culturas y estilos artísticos que van desde lo ornamental y lo medieval hasta lo moderno y minimalista. No son simples cuadernos: son objetos de papelería que muchos eligen como piezas de colección, herramientas de trabajo o regalos con valor emocional.

La propuesta invita a volver al papel y a conectarse con uno, en un contexto donde lo digital muchas veces ocupa el espacio que antes tenía la reflexión personal. El auge del journaling, los diarios de gratitud, las agendas de objetivos y los cuadernos de dibujo muestra que cada vez más personas necesitan un lugar físico donde volcar ideas, proyectos, emociones y planes sin distracciones.

En la Argentina, la marca ya está presente con puntos de venta en los shoppings Paseo Alcorta y Unicenter, en espacios especialmente diseñados para ver y sentir los productos antes de elegirlos. El contacto directo con las tapas, las texturas y el interior del papel es parte de la experiencia: muchos clientes se toman su tiempo para hojear, comparar tamaños y encontrar “ese” cuaderno que los va a acompañar todos los días.

Al mismo tiempo, la marca también apuesta al canal online. A través de su tienda web se pueden encontrar promociones especiales que incentivan a llevarse varios modelos juntos para usarlos y coleccionarlos. Hay opciones para quienes escriben a diario, para estudiantes, profesionales, artistas y para todos aquellos que simplemente quieren recuperar un momento de calma en medio de la rutina.

La combinación de diseño cuidado, materiales de calidad y una invitación explícita a reconectar con el propio mundo interior explica por qué esta marca de papelería se consolida como una de las grandes tendencias en distintas ciudades del mundo y ahora también en la Argentina.

Datos de contacto

Sitio web: www.paperblanks.com.ar

Instagram: @paperblanks.argentina

Puntos de venta: Shopping Paseo Alcorta y Unicenter, Provincia de Buenos Aires

WhatsApp: 1127174888