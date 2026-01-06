Sabrina Rojas se burló de Luciano Castro al escuchar el audio que le mandó a su supuesta amante española: "Se hace el gallego"

La filtración del supuesto audio que Luciano Castro le habría enviado a una joven española desató un nuevo escándalo, pero, sobre todo, una ola de burlas contra el actor. Es que, después de que se lo escuchara hablando con acento gallego, su ex, Sabrina Rojas, no pudo ocultar las risas mientras conducía Sálvense quien pueda (América TV).

Se filtró el audio que Luciano Catro le habría enviado a su supuesta amante

Esta semana, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (eltrece) el supuesto audio que Luciano Castro le mandó a una joven española, a quien habría conocido en Madrid. Según relató la periodista, el actor viajó en noviembre a España para realizar una obra de teatro.

De acuerdo con la versión de la panelista, todo comenzó cuando el artista fue a un bar de Madrid y allí conoció a una joven de 28 años, a quien describió como "preciosa y despampanante". Él se habría presentado como un actor argentino que estaba trabajando en la ciudad, la habría invitado a su obra de teatro y también a su casa. Además, remarcó: "Se dieron un beso en la calle y quedaron en volver a verse".

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sin embargo, con el correr de los días, la joven habría notado actitudes insistentes por parte del actor. "Él le escribía insistentemente y ella le contestaba de manera muy esporádica", explicó Iglesias, quien también señaló que a la supuesta amante le llamó la atención que a Castro le pidieran fotos en la calle, ya que ella no sabía quién era ni conocía su fama en Argentina.

Siempre según esta versión, cuando Griselda Siciliani estaba por llegar a Madrid, el actor le mentido a la joven. "Le dijo que debía viajar a Bilbao para filmar una serie de Netflix y luego que pasaría Año Nuevo con sus hijos. Le propuso reencontrarse el 7 de enero, pero ¿qué pasa? es el cumpleaños del hijo de Luciano y lo van a pasar en Mar del Plata", aseguró la periodista.

La reacción de Sabrina Rojas al escuchar el audio de Luciano Castro

El audio que se filtró y que encendió la polémica decía: "Sara, buen día, guapa. Mira, que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ya no tengo compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos".

Tras escuchar el mensaje, Sabrina Rojas no pudo disimular las risas. "Perdón, me tenté porque lo escuché hablando así en gallego. Él fue a hacer funciones en octubre y lo recuerdo porque tiene que ver con la dinámica familiar", mencionó la actual conductora de SQP.

Sin embargo, la letal crítica llegó cuando Carla Conte acotó: "No puede hablar así, queriéndose levantar a alguien en gallego. ¿No puede ser un casting?. Es gracioso porque él se hace el gallego y decís 'no, gordo, no puede ser'". Ante esto, su expareja no pudo ocultar que le causó gracia y coincidió con sus compañeras: "Para mí si tiene audios más jugosos Fernanda".