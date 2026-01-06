El detalle en la foto romántica de Martín Migueles y Wanda Nara que desató las burlas de todos

Martín Migueles quedó en el centro de la escena mediática en los últimos días, envuelto en una serie de rumores que van desde supuestas infidelidades hasta cuestionamientos sobre su situación patrimonial. La presión fue tal que, durante su estadía en Uruguay junto a Wanda Nara, la prensa lo siguió de cerca, generando momentos de tensión que incluyeron cruces con periodistas y fuertes discusiones.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este (RS Fotos)

En ese contexto de versiones cruzadas y clima espeso, aparecieron imágenes que parecían desmentir cualquier crisis sentimental. Martín Migueles fue fotografiado junto a Wanda Nara en un shopping uruguayo, entre compras, abrazos y besos que daban cuenta de una relación intacta. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, un detalle terminó desatando una ola de burlas y comentarios irónicos en redes sociales.

La curiosa foto que dejó en el centro de la escena a Martín Migueles y Wanda Nara

La imagen que se viralizó muestra a Martín Migueles abrazando a Wanda Nara mientras sostiene en una de sus manos un pequeño fajo de dólares. Ese gesto, aparentemente casual, fue suficiente para que las redes sociales hicieran lo suyo. En cuestión de minutos, la foto se llenó de comentarios punzantes que apuntaron directamente al dinero y al vínculo del empresario con él. “El único amor verdadero de Migueles son los verdes”, “Ni siquiera la mira, se aferra al billete”, “¿De dónde los habrá sacado?” y “Pocos dólares para ella” fueron algunos de los mensajes más repetidos bajo la imagen.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este

Yanina Latorre no tardó en sumarse al escándalo. Fiel a su estilo filoso, escribió: “Atendeme los dólares… señor, guárdelos”, frase que terminó de instalar el tema en la conversación mediática y amplificó el alcance de la foto. Desde entonces, el gesto del fajo se volvió el foco de análisis y especulación.

Nuevas dudas sobre la fortuna de Martín Migueles

Las burlas no surgieron en el vacío. En paralelo a la viralización de la imagen, comenzaron a circular versiones sobre la situación financiera de Martín Migueles. La semana pasada, mientras el empresario se encontraba en Punta del Este junto a Wanda Nara, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este (RS Fotos)

Según contó Martín Candalaft en DDM, uno de esos procedimientos habría incluido la búsqueda de información vinculada a varias personas, entre ellas el novio de Wanda Nara. “Se habría exigido al jefe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal que cuando ingrese a ese domicilio busque información de varias personas”, explicó el periodista. Por ahora, la conductora opta por el silencio absoluto.