1. CÓMO COMENZÓ EL PROYECTO



Yo trabajaba como docente y, de manera paralela, vendía camperas de cuero. Un día me ofrecieron la oportunidad de abrir un negocio y esa idea empezó a crecer en mí. Así nació mi boutique: un espacio pensado no solo para ofrecer estilo y calidad en cada prenda, sino también para brindar una atención personalizada y cálida, porque para mí la experiencia de cada cliente es tan importante como la moda que lleva puesta.

VALORES



En mi boutique transmitimos calidez, confianza. Queremos que cada mujer, de cualquier edad o talle, se sienta única y hermosa. Disfrutando de la moda con alegría.

Mi mayor deseo es que cada cliente salga de Rosana Cuaranta Boutique sintiéndose más feliz y hermosa.

SERVICIOS QUE BRINDAMOS

En nuestra boutique acompañamos a cada mujer en el proceso de elegir esa prenda que la haga sentirse cómoda, segura y especial. Creemos que vestirse es más que ponerse ropa: es una experiencia que compartimos juntas, hasta encontrar ese look que enamore. Ofrecemos una atención súper personalizada, con dedicación y amor, para que cada clienta disfrute el momento y se sienta única. Además, contamos con la posibilidad de realizar ajustes y modificaciones en las prendas, logrando que se adapten a medida y resalten lo mejor de cada mujer.

Todo pensado para que cada visita a la boutique sea un espacio de conexión, confianza y estilo

PROYECCIÓN

En mediano plazo me sueño creando junto a mis clientas una boutique que sea un lugar de encuentro, con una página web que me permita llegar a más mujeres.

Quiero hacer amigas nuevas, compartir moda con mucho amor y seguir construyendo juntas este camino.

DIFERENCIAS DE LA COMPETENCIA

Lo que me diferencia de la competencia es la calidez y la atención personalizada. En Rosana Cuaranta Boutique no solo ofrezco ropa, acompaño a cada clienta a encontrar la prenda que le haga sentirse cómoda y feliz. Trabajo con variedad de talles, estilos y edades porque creo que todas las mujeres merecen verse y sentirse hermosas.

Más que una compra, cada visita se transforma en un encuentro de confianza y cariño.

QUÉ HARÍA DIFERENTE

Si empezara de nuevo pondría el mismo amor y dedicación. Pero con la experiencia aprendida le daría confianza más a mis instintos y disfrutaría más del proceso.

Hoy sé que todos los desafíos hacen crecer y que lo más importante siempre fueron mis clientas que me acompañaron todos estos años.

DATOS DE CONTACTO:

Celular: +54 9 3426 10 6986

Instagram: @rosanacuarantaboutique

Dirección: Alberdi 3537