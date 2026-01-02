CONTENT LIKE
1. CÓMO COMENZÓ EL PROYECTO
Yo trabajaba como docente y, de manera paralela, vendía camperas de cuero. Un día me ofrecieron la oportunidad de abrir un negocio y esa idea empezó a crecer en mí. Así nació mi boutique: un espacio pensado no solo para ofrecer estilo y calidad en cada prenda, sino también para brindar una atención personalizada y cálida, porque para mí la experiencia de cada cliente es tan importante como la moda que lleva puesta.
- VALORES
En mi boutique transmitimos calidez, confianza. Queremos que cada mujer, de cualquier edad o talle, se sienta única y hermosa. Disfrutando de la moda con alegría.
Mi mayor deseo es que cada cliente salga de Rosana Cuaranta Boutique sintiéndose más feliz y hermosa.
- SERVICIOS QUE BRINDAMOS
En nuestra boutique acompañamos a cada mujer en el proceso de elegir esa prenda que la haga sentirse cómoda, segura y especial. Creemos que vestirse es más que ponerse ropa: es una experiencia que compartimos juntas, hasta encontrar ese look que enamore. Ofrecemos una atención súper personalizada, con dedicación y amor, para que cada clienta disfrute el momento y se sienta única. Además, contamos con la posibilidad de realizar ajustes y modificaciones en las prendas, logrando que se adapten a medida y resalten lo mejor de cada mujer.
Todo pensado para que cada visita a la boutique sea un espacio de conexión, confianza y estilo
- PROYECCIÓN
En mediano plazo me sueño creando junto a mis clientas una boutique que sea un lugar de encuentro, con una página web que me permita llegar a más mujeres.
Quiero hacer amigas nuevas, compartir moda con mucho amor y seguir construyendo juntas este camino.
- DIFERENCIAS DE LA COMPETENCIA
Lo que me diferencia de la competencia es la calidez y la atención personalizada. En Rosana Cuaranta Boutique no solo ofrezco ropa, acompaño a cada clienta a encontrar la prenda que le haga sentirse cómoda y feliz. Trabajo con variedad de talles, estilos y edades porque creo que todas las mujeres merecen verse y sentirse hermosas.
Más que una compra, cada visita se transforma en un encuentro de confianza y cariño.
- QUÉ HARÍA DIFERENTE
Si empezara de nuevo pondría el mismo amor y dedicación. Pero con la experiencia aprendida le daría confianza más a mis instintos y disfrutaría más del proceso.
Hoy sé que todos los desafíos hacen crecer y que lo más importante siempre fueron mis clientas que me acompañaron todos estos años.
DATOS DE CONTACTO:
Celular: +54 9 3426 10 6986
Instagram: @rosanacuarantaboutique
Dirección: Alberdi 3537
