Zaira Nara mostró cómo quedó su habitación en su nueva casa en Uruguay: mucho arte, cama gigante y luz natural

Zaira Nara mostró cómo quedó su habitación en su nueva casa en Uruguay, un espacio donde el arte, la amplitud y la luz natural se combinan en un entorno pensado para el descanso y la comodidad. La cama de gran tamaño se convierte en el eje central del ambiente, acompañada por una decoración que busca aportar diseño y color.

Zaira Nara presentó cómo quedó su habitación en su nueva casa en Uruguay, con una cama de gran tamaño, detalles artísticos y ventanales que potencian la claridad de cada ambiente. El tapiz de figuras geométricas en tonos intensos se integra a la cabecera como un recurso decorativo que suma profundidad visual.

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales un íntimo video para mostrarles a sus seguidores el inicio de un nuevo capítulo en su vida. “Mi primera noche en mi casa de Uruguay. El confort de un hotel todos los días”, escribió junto a las imágenes que revelan detalles de la propiedad.

Desde hace meses, Zaira Nara comparte los avances de la residencia que construyó en Uruguay. Una de las habitaciones que más emoción le generaban fue su cuarto. Allí, la decoración combina funcionalidad, estética y una marcada presencia artística. La cama de dos plazas ocupa el centro del espacio, con una cabecera que llama la atención por el tapiz geométrico que la enmarca.

Uno de los detalles que más le llamó la atención a sus seguidores fue un cuadro que se encuentra en la pared posterior a la cama. Se trata de una obra de la artista María Toucon, que presenta figuras en rojo, verde, azul, negro y mostaza. El diseño, de estilo minimalista, no solo decora, sino que aporta profundidad visual y un guiño cultural que se integra con naturalidad.

La habitación se destaca también por sus grandes ventanales, que permiten el ingreso de luz natural durante gran parte del día. Este recurso le permite potenciar la amplitud del espacio y genera una atmósfera serena, ideal para el descanso. El mobiliario mantiene un estilo minimalista sin sobrecargar el espacio.

En el video que la presentadora compartió en su cuenta de Instagram, se la puede ver recorriendo otros sectores de la casa, como el living y el comedor, donde se repite el criterio de diseño. Las líneas simples, materiales nobles y una paleta neutra con pequeños acentos de color logran captar toda la atención.

La propiedad, ubicada en una zona residencial de Punta del Este, fue construida desde cero y pensada para ser un refugio familiar. En publicaciones anteriores, Zaira Nara mostró el avance de la obra. Ahora, con la casa casi terminada, comienza una nueva temporada de verano compartiendo momentos cotidianos con su familia y amigos.

Zaira Nara mostró cómo quedó su habitación en su nueva casa en Uruguay, un espacio que combina mucho arte, una cama gigante y luz natural. La propuesta decorativa se integra con la arquitectura de la propiedad, donde los ventanales amplios y los detalles geométricos refuerzan la estética contemporánea.

VDV