De Nicole Neumann a Valeria Mazza y Benjamín Vicuña, los famosos disfrutan de sus hijos en las playas de Uruguay: las fotos exclusivas

Como cada verano, las playas de Uruguay vuelven a convertirse en el refugio elegido por los famosos argentinos para desconectarse de la rutina y priorizar el tiempo en familia. Entre arenas doradas, tardes al sol y actividades al aire libre, Valeria Mazza, Nicole Neumann y Benjamín Vicuña fueron captados disfrutando de jornadas relajadas junto a sus hijos, en postales que combinan descanso, juegos y mucho amor.

De Nicole Neumann a Valeria Mazza y Benjamín Vicuña, los famosos disfrutan de sus hijos en las playas de Uruguay

Una de las que dijo presente fue Nicole Neumann, quien pasó una tarde a puro sol y mar junto a sus hijos. Distendida y lejos del ritmo frenético de Buenos Aires, la modelo se mostró atenta y cómplice con Cruz, Sienna, Indiana y Allegra, compartiendo charlas, mates y momentos de relax frente. Con un look playero y natural, Nicole dejó en claro que su prioridad sigue siendo el tiempo de calidad con su familia, especialmente durante las vacaciones.

Nicole Neumann y sus hijas en Punta del Este (RS Fotos)

También en las costas uruguayas se pudo ver a Benjamín Vicuña, quien aprovechó el verano para disfrutar de sus hijos Beltrán, Benicio y Bautista, fruto de su relación con Pampita, y Magnolia y Amancio, los más chicos, nacidos de su vínculo con la China Suárez. El actor chileno compartió distintas actividades con ellos, desde el "emprendimiento" de pulseras de la más pequeña hasta las mañanas de lectura con los varones.

Benjamín Vicuña y Amancio (RS Fotos)

A su lado estuvo su novia, Anita Espasandín, integrada naturalmente al plan familiar, quien también se mostró junto a ellos en los paseos por José Ignacio y Punta del Este.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos Amancio, Beltrán y Magnolia (RS Fotos)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (RS Fotos)

Por su parte, Valeria Mazza eligió Uruguay para disfrutar de las vacaciones en familia con su esposo, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. La supermodelo, ícono indiscutido de la moda argentina, se mostró sencilla y cercana, disfrutando de caminatas por la playa, almuerzos y los eventos más exclusivos de Punta del Este. Las imágenes reflejan una familia unida, disfrutando del paisaje y del ritmo calmo que ofrece la costa oriental.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier (RS Fotos)

Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto a Balthazar (RS Fotos)

Entre mates, risas, juegos y atardeceres frente al mar, Nicole Neumann, Benjamín Vicuña y Valeria Mazza confirman que Uruguay sigue siendo el destino favorito para los famosos que buscan descansar y reconectar con lo más importante: la familia.