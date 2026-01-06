¿A qué huele la China Suárez? Sus perfumes favoritos y cuánto cuestan

La China Suárez volvió a ser tema de conversación tras su paso por el programa de Mario Pergolini, aunque esta vez el foco no estuvo puesto en su vida sentimental ni en sus proyectos artísticos. Un comentario del conductor, que la destacó como una de las figuras “mejor perfumadas”, reavivó un interrogante que circula desde hace años entre sus seguidores: ¿a qué huele realmente la actriz?

China Suárez

El interés no es casual. En tiempos donde el perfume se convirtió en una extensión de la identidad, la China Suárez supo construir un perfil olfativo tan reconocible como su estética. A través de imágenes compartidas en redes sociales y pistas que dejó a lo largo del tiempo, especialistas en fragancias lograron reconstruir su universo aromático, marcado por elecciones intensas, sofisticadas y poco convencionales.

Un sello olfativo intenso y con personalidad

Lejos de los aromas livianos o excesivamente dulces, la China Suárez suele inclinarse por fragancias con carácter. Predominan los perfiles florales intensos, con flores blancas protagonistas, combinadas con notas cremosas, cálidas o ligeramente especiadas. Son aromas que no buscan pasar desapercibidos: tienen presencia, dejan estela y generan impacto inmediato.

También aparecen composiciones más envolventes, donde se mezclan acordes gourmand suaves, como cacao o vainilla, con notas ambaradas. Este tipo de fragancias transmiten sensualidad y misterio, y suelen ser elegidas para la noche o climas más frescos. En contraste, en su colección también hay lugar para perfumes frescos y luminosos, con notas cítricas, verdes o acuáticas.

Cuánto cuestan los perfumes de la China Suárez

El universo olfativo de la China Suárez se mueve mayormente en el terreno de la alta gama. Muchas de las fragancias que elige tienen precios elevados, especialmente aquellas de autor o con composiciones exóticas y concentradas. En el mercado argentino, algunas de estas opciones pueden rondar entre los 300 mil y 600 mil pesos, mientras que las más exclusivas superan ampliamente el millón de pesos, dependiendo del tamaño y la disponibilidad.

China Suárez

Sin embargo, no todas sus elecciones son inaccesibles. Dentro del repertorio de perfumes de la China Suárez también aparecen fragancias más clásicas y reconocidas, con precios que oscilan entre los 150 mil y 250 mil pesos, manteniendo siempre un perfil elegante y sofisticado.