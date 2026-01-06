Del boho chic de Zaira Nara al lencero blanco de Juana Viale: los mejores looks en un exclusivo evento de Punta del Este

Zaira Nara y Juana Viale coincidieron en un evento de lujo en Punta del Este. La top model y la presentadora fueron invitadas a un exclusivo encuentro que organizó una reconocida firma de joyas en la ciudad esteña. Ambas impactaron al llegar y se llevaron todos los elogios. Sus looks fueron protagonistas y reafirmaron su sello personal.

Del estilo favorito de la temporada al minimalismo sofisticado: Zaira Nara y Juana Viale cautivaron con sus looks

Zaira Nara y Juana Viale dijeron presente en la presentación de "Crepúsculo", la colección de alta joyería de Rubí Rubí. En una nueva elección del ya clásico Luxury Sunset, las celebridades se reunieron junto a otras personalidades importantes de la moda, referente y socialités de Argentina y Uruguay, para el estreno de esta selección de piezas realizadas en amatistas, diamantes y oro rosado, que evocan los tonos violetas y dorados del cielo de los atardeceres de la Quebrada de Humahuaca, inspiración de la colección diseñada por Edith Miroznik.

Desde hace tiempo, Zaira Nara se muestra cómoda con el estilo boho chic que, casualmente, es el favorito del verano. En esta oportunidad, la hermana de Wanda apostó por un conjunto llamativo en tonos neutros y terrosos al que le sumó accesorios claves. Mientras surgen rumores sobre su vida amorosa y confirman que está de novia con el polista Robert Strom, la top model se presentó en la boutique de la marca Rubi Rubi para su Luxury Sunset, en el que se presentó la nueva colección llamada Crepúsculo bajo un increíble atardecer.

Para la ocasión, Zaira Nara lució una blusa cruzada al frente con flecos y gran escote en V, que dejó ver su bikini chocolate. A la misma la combinó con un pantalón de cuero en color marrón y de tiro alto y calce recto. Para potenciar su outfit repleto de personalidad, agregó una ruana off white, con diseño geométrico en beige y gris topo con flecos largos en el ruedo. Este ítem, sin dudas, reforzó el aire relajado y artesanal de la prenda. Asimismo, llevó un cinturón fino que se adaptó a la gama cromática del conjunto.

Zaira Nara y Juana Viale

Juana Viale también hizo parte del evento de Punta del Este, por lo que escogió un look fiel a su estética minimalista y sofisticada. La nieta de Mirtha Legrand apostó por una blusa blanca de satén con escote en V y tiras finas con impronta lencera y un pantalón de lino haciendo juego. La primera prenda le dio elegancia mientras que la segunda le aportó ese guiño oversize y descontracturado que suele elegir para sus outfits más casuales. Para completar su vestimenta, agregó un saco tipo capa en color gris oscuro y de caída fluida.

Juana Viale

En cuanto a los accesorios, la artista apostó por joyería dorada: cadena con el detalle de una pequeña piedra y aros pequeños. Para su beauty look, Juana Viale mantuvo su esencia "clean": maquillaje natural y cabello recogido con cola baja y raya al medio. Zaira Nara, por su parte, acompañó su atuendo con un pelo suelto y ondas suaves, y un maquillaje en tonos nude, logrando así una imagen fresca, femenina y moderna, ideal para este tipo de eventos con impronta relajada.

De esta manera, Zaira Nara con un look boho chic y Juana Viale con delicados detalles lenceros en blanco protagonizaron los mejores looks de un exclusivo evento en Punta del Este, donde la moda, la elegancia relajada y las tendencias de la temporada se combinaron a la perfección en una tarde marcada por el estilo y el glamour.

Zaira Nara presenta el estilo boho chic más fashion de Punta del Este

Punta del Este volvió a convertirse en el escenario ideal para anticipar las claves fashion del verano, por lo que Zaira Nara no dudó en apostar por el boho chic, el estilo estrella de la costa uruguaya. Lejos de presentarse como una tendencia rígida, esta moda se adapta a distintas personalidades y momentos del día.

En el caso de la modelo, lo prefiere en una versión más intensa y sensual. En una de sus recientes presentaciones en la ciudad esteña, Zaira Nara armó un look en colores tostados y óxido, muy en sintonía con las tendencias cromáticas de la temporada.

Zaira Nara

En la imagen, se la puede ver luciendo un conjunto de dos piezas con bordados artesanales en crudo, presentes tanto en la camisa cropped como en el pantalón, que aportaron textura y sofisticación. Los diseños western de ambas piezas y el cinturón ancho de cuero con detalles metálicos elevaron la propuesta a uno más fashionista y propio de la estética "cowgirl".