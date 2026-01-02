Del mar al showroom: la experiencia Sardegna Moda en Pinamar

CONTENT LIKE

Sardegna Moda se construyó desde el encuentro. Desde esos primeros veranos en la playa, la marca fue creciendo de manera orgánica, a partir del contacto directo, la cercanía y una forma distinta de vivir la moda. Muchas mujeres llegan atraídas por las prendas, las texturas y una estética que se siente auténtica, pero es ese vínculo mano a mano el que termina de definir la experiencia.

Desde hace años, Sardegna Moda está presente en Pinamar Norte, un punto de referencia donde las clientas ya saben cómo encontrarnos. A partir de ese espíritu flexible y cercano, la propuesta también se adapta: cuando nos escriben, nos acercamos a la playa donde estén, llevando la experiencia Sardegna Moda a cada encuentro, sin rigidez y con la misma dedicación de siempre.

Con el tiempo, surgió la necesidad de sumar un espacio que permitiera vivir la marca con otro ritmo. Así nació el showroom de Mar de Ostende, ubicado en Nuestras Malvinas 970, a metros de La Rambla. Un lugar pensado para quienes buscan probarse con tranquilidad, mirar cada prenda en detalle y elegir sin apuro.

La atención en el showroom es con cita previa y se convierte en una alternativa ideal para los días en que el clima no acompaña para estar en la playa, o simplemente para quienes prefieren un entorno más íntimo. Allí, la experiencia cambia: hay más calma, más tiempo y un asesoramiento totalmente personalizado. Cada visita invita a bajar el ritmo y reconectar con el placer de elegir.

Las prendas de Sardegna Moda se destacan por ser diferentes y por anticiparse a las tendencias desde una mirada auténtica. No responden a lo inmediato ni a lo masivo, sino a una curaduría personal y cuidadosa. Trabajamos con muy pocas unidades de cada modelo, seleccionadas en Sardegna de manera anticipada. Muchas veces son piezas que hoy se sienten distintas, pero que con el tiempo se convierten en tendencia. Ese mismo cuidado se refleja en los detalles: cada prenda se entrega con una etiqueta plantable, una alternativa ecológica y original que contiene semillas de flores o aromáticas. Un pequeño gesto que invita a plantar, a prolongar la experiencia y a dejar una huella positiva, promoviendo el cuidado del entorno y la biodiversidad.

La playa y el showroom funcionan como dos espacios complementarios que reflejan la esencia de Sardegna Moda: cercanía, tiempo y una manera genuina de entender la moda.

Las citas para el showroom se coordinan por WhatsApp o por Instagram.

Abrimos las puertas de casa para vos.

Instagram: @sardegna.moda

Web: www.sardegna.com.ar