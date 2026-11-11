Luisa Yanzón: la materialidad como lenguaje del interiorismo

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Luisa Yanzón construyó su trayectoria profesional a partir de la arquitectura, el interiorismo y el interés por distintas culturas y formas de habitar. Su formación académica transcurrió entre Mendoza, Chile y México, mientras que los viajes continúan siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para su trabajo.

En 2014 creó el área de Interiorismo de Bórmida & Yanzón, que actualmente dirige creativamente. Desde allí desarrolló una identidad propia dentro de un estudio de amplia trayectoria, con proyectos vinculados a la arquitectura del vino, la hospitalidad y las residencias privadas.

Su trabajo recibió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el premio Íconos del Diseño Latinoamericano de Architectural Digest y el premio Para Ti Deco 2026 en la categoría Diseño Interior de Espacios Residenciales. Desde la incorporación de la categoría Interiorismo al Ranking de Excelencia de Clarín, el área se ha mantenido entre los tres primeros puestos en cada edición.

Materialidad, sensibilidad y diseño en cada espacio

El diferencial de Luisa se encuentra en su sensibilidad hacia los materiales, las texturas, el trabajo artesanal y la manera en que la luz transforma las superficies. “Me interesa tanto lo que un material expresa como lo que provoca al tocarlo y habitarlo”, expresa la arquitecta.

Esta perspectiva se complementa con la escucha de las personas y el entorno. Cada proyecto busca construir una identidad particular, mediante materiales nobles, proporciones cuidadas y una sofisticación serena, donde la creatividad convive con el rigor y la funcionalidad cotidiana.

Entre los principales desafíos de su profesión, destaca la necesidad de preservar la identidad del diseño frente a la homogeneización de las referencias visuales y trasladar esa sensibilidad a la ejecución de cada obra. Al mismo tiempo, reconoce una oportunidad en la búsqueda de experiencias más conscientes, tanto en los espacios residenciales como en la hotelería.

Nuevos proyectos y exploración de otras escalas

Actualmente, la profesional desarrolla proyectos de hotelería y residencias exclusivas en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y la Patagonia argentina, además de proyectos en América Latina, Estados Unidos y Europa.

En paralelo, busca ampliar su campo creativo hacia el diseño de mobiliario y objetos, mediante colaboraciones con marcas y profesionales de distintas disciplinas. Estos intercambios permiten explorar nuevos materiales, integrar conocimientos y descubrir otras posibilidades dentro del universo del diseño.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @bormidayanzon.arq

Créditos fotográficos:

Luis Abba – @luisabbaestudio

Clementina Alfonso – @clementina.alfonso

Gonzalo Viramonte – @gonzaloviramonte

Daniela Macadden – @danielamacadden