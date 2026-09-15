Tramar: una apuesta que busca construir nuevas formas de transitar el psicoanálisis

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La formación de un analista implica una travesía compleja.Desde esa perspectiva surge TRAMAR, una propuesta impulsada por la Lic. Malena Troncoso, atravesada por un recorrido propio y el deseo de compartir con otros la pasión por el psicoanálisis y sus efectos, pero incluyendo las dificultades y los avatares de su práctica.

Uno de sus puntos centrales está en plantear que este camino puede empantanarse y desmotivar en soledad. Y que incluso en un curso, supervisión o grupo uno puede sentirse solo. Desde allí, la propuesta pone el foco en construir confianza e intimidad, generando espacios en los que cada analista pueda dar cuenta de aquello que le sucede: de los obstáculos, de lo que no sabe, para reencausar su función.

Una transmisión rigurosa, fresca y singular

Sin fórmulas cerradas o discursos que uniformen las experiencias, en TRAMAR se apunta a una singularidad en la lectura, tanto de los textos como del propio oficio y de aquello que sucede en su ejercicio.

La intención es sostener una transmisión que conserve rigurosidad sin perder frescura ni humor. No todo el mundo encuentra respuestas en el psicoanálisis, pero quien lo transita aprende a hacerse preguntas interesantes para la vida y gana nuevos modos de enlazarse a los otros y al porvenir. Desde allí, TRAMAR propone encuentros cercanos y valiosos para quienes se forman en este desafío.

Un recorrido que comenzó antes de tener nombre

Tramar comenzó a gestarse antes de ser nombrado como tal. Durante la pandemia, su impulsora llevó adelante un programa de radio sobre psicoanálisis, una experiencia de difusión e intercambio con colegas y un público ávido. Al finalizar, se abrió paso a un nuevo comienzo, con las marcas de dicha apuesta, pero en otra dirección.

Una red para seguir construyendo

TRAMAR ya comenzó a ser una red nacional e internacional de colegas interesados por seguir preguntándose por su práctica, capaces de sostener la lectura y las demoras, mientras realizan sus propias extracciones; capitalizando el camino del misterio para llegar a construir un estilo más que una meta.

El crecimiento en TRAMAR se plantea como un recorrido abierto, impulsado por una causa interna que permite descubrir y tomar nuevas puertas a medida que estas se presentan.

Fotografía por Giuliana Vistalli / Instagram: @giulianavistalli



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