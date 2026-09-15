Cuando algo en nosotros está cambiando

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En realidad, siempre estamos cambiando. Nuestro cuerpo se renueva y se adapta constantemente a lo que vivimos, pensamos y sentimos. Y detrás de esos movimientos existe un proceso más profundo, a través del cual el alma elige experiencias concretas para observarse y reconocerse. Sin embargo, a veces esos movimientos se vuelven más intensos y la transformación se siente como una verdadera metamorfosis.

Estamos acostumbrados a pensar el cambio de manera lineal: una etapa termina y otra comienza; dejamos algo atrás y nos convertimos en alguien diferente. Pero una metamorfosis no funciona así. No dejamos de ser quienes somos para convertirnos en otra persona. Lo que fuimos se transforma, incorpora elementos nuevos, deja de alimentar otros y, de ese movimiento, surge una experiencia diferente.

Por otro lado, toda transformación trae consigo cierto grado de tensión, una intensidad que es la que, justamente, ayuda a motorizar el cambio. Sin embargo, solemos huir de la tensión o querer modificarla para dejar de sentir lo que nos provoca. Quizás sea esa resistencia la que genera fricción y nos hace sentir una distancia entre lo que queremos y lo que estamos haciendo.

Cuando podemos observar la tensión sin juzgarla, empezamos a descubrir qué se está moviendo en nosotros. Podemos mirar hacia atrás y reconocer creencias, patrones, vínculos o formas de vivir que alguna vez fueron necesarios y que hoy piden ser recogidos e integrados. Y también podemos mirar hacia adelante: observar aquello que creemos querer y, aunque decidamos sostenerlo, aceptar que puede tomar una forma diferente y seguir siendo parte del flujo.

Entre ambas miradas existe un espacio de transición que nos invita a detenernos, para observar y sentir, para permitir que el movimiento ocurra y para reconocer así qué experiencia está intentando crear el Alma.

Desde esta mirada nace el Programa 9+1, un recorrido de diez días para acompañar conscientemente este momento: nueve días para integrar lo vivido, y uno para abrirnos a lo nuevo. Porque tal vez no se trata de dejar de sentir la tensión, sino de escuchar qué nueva experiencia está intentando nacer.

El Programa 9+1 comienza el 22 de septiembre.

Para mayor información ingresáa @codigosnuevaera.

Marilín Zijlstra

CÓDIGOS NUEVA ERA

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