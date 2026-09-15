Panchita Crochet: del tejido como refugio a una comunidad de mujeres que buscan emprender

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Panchita Crochet nació durante la pandemia, aunque su historia con el tejido había comenzado mucho antes. Su creadora aprendió crochet de su abuela Panchita y, mientras trabajaba doble turno como maestra, volvió a esa práctica como una manera de relajarse y encontrar calma frente al estrés y el agotamiento cotidiano.

Con el paso de los meses descubrió que también podía vender sus tejidos. En los años siguientes dejó uno de sus turnos escolares y comenzó a construir su propio negocio. Alrededor del proyecto fueron llegando mujeres interesadas tanto en aprender a tejer como en encontrar una posibilidad laboral a través del crochet.

Un método para tejer y emprender

Sus 20 años frente al aula le brindaron herramientas pedagógicas que hoy traslada a la enseñanza, acompañando las necesidades y búsquedas particulares de cada alumna. A esto se suma su método propio DAT: decidir, adaptar y transformar, que aplica tanto al tejido como al camino emprendedor.

El proyecto comenzó con la venta de guías y cursos digitales con diseños propios, pero las alumnas pronto se transformaron en una comunidad. De un pequeño grupo de WhatsApp surgió Club Tramando con Varitas, una academia por la que ya pasaron más de 250 mujeres y que cuenta con más de 120 cursos grabados, además de clases quincenales por Zoom para tejer y conversar sobre diferentes temas que atraviesan a las mujeres.

También desarrolla Creativa en Expansión, una mentoría grupal destinada a tejedoras que quieren comenzar a vender sus creaciones, mientras prepara su primer evento presencial de tejido: Tramafest.

Después de 20 años, este año decidió dejar definitivamente su profesión para dedicarse por completo a Panchita Crochet. Actualmente está terminando un programa de speaker y dando sus primeras charlas para inspirar a otras mujeres a animarse a vivir de aquello que disfrutan hacer. A futuro, proyecta diseñar prendas de colección y accesorios para venta directa, continuar haciendo crecer su academia y acompañar a más mujeres a crear sus propios universos a través del tejido.

Instagram: @panchitacrochetdeco

Celular: 1154955872