Barbi Lopez: la importancia de cuidar la salud desde los primeros años de vida

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Desde pequeña, Barbara Lopez sabía que quería ser pediatra. Su afinidad con los chicos, especialmente con los bebés, marcó un camino que comenzó con sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional del Sur. Durante la carrera conoció la neonatología y decidió formarse en ambas especialidades.

Realizó su residencia en el H.I.G. Dr. José Penna de Bahía Blanca y, ya trabajando en guardia y consultorio, comenzó a encontrarse con numerosas familias que atravesaban dificultades con la lactancia. Esa experiencia la llevó a convertirse en Consultora Internacional de Lactancia Materna Certificada (IBCLC) para ampliar las herramientas con las que acompaña a madres, bebés y familias. Además, es consultora de contacto nutritivo y masaje infantil y continúa capacitándose en crianza y otras áreas vinculadas a la infancia.

Escuchar el contexto de cada familia

En su práctica, Barbi busca tomarse el tiempo necesario para evaluar tanto los aspectos médicos como el contexto que puede influir en la salud. Considera fundamental que las familias se sientan escuchadas y que sus creencias, cultura, emociones y situaciones particulares sean tenidas en cuenta.

Para la profesional, la infancia constituye la base de la salud futura, por lo que promover hábitos saludables y brindar herramientas a las familias ocupa un lugar central en su trabajo. Confianza, honestidad y autenticidad son algunos de los valores que sostiene en cada proyecto.

Las redes sociales representan, a la vez, uno de sus principales desafíos y oportunidades. Frente a la circulación de información errónea proveniente de personas que no son profesionales de la salud, trabaja para desmitificar conceptos y compartir conocimientos médicos que contribuyan a una crianza responsable y saludable.

Nuevas herramientas para acompañar la crianza

Entre sus próximos proyectos se encuentran cursos presenciales y online sobre cuidados del recién nacido, lactancia y alimentación saludable, dirigidos a las familias. También tiene como meta formarse en medicina herbal y continuar creciendo profesionalmente.

Su objetivo es ampliar ese acompañamiento y llegar a más familias, tanto de manera presencial como a través de sus redes sociales y futuras propuestas de formación.

Instagram: @barbi.pediatra

Mail: [email protected]

Tel.: 2914625927