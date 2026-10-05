El próximo paso: encuentros presenciales, nuevos cursos y más inglés en la vida real

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¿En qué momento encontrás tu proyecto hoy?

En un momento muy especial. Siento que todo lo que fui construyendo estos años, las Speaking Classes, el Club de Conversación, los encuentros presenciales, empieza a tomar una forma más grande. Hay cosas nuevas en camino que me tienen muy entusiasmada y que son la continuación natural de lo que vengo haciendo: llevar el inglés cada vez más a la vida real.

¿Podés contarnos algo de lo que se viene?

Estoy preparando cursos temáticos, de viajes, de pronunciación, para que cada persona pueda enfocarse en lo que realmente necesita. También quiero seguir expandiendo los encuentros presenciales en Buenos Aires, que son espacios donde practicamos inglés cara a cara en un ambiente relajado y real. Y en el horizonte, la idea de una experiencia de inmersión en inglés que todavía estoy dando forma.

¿Por qué apostás tan fuerte al formato presencial y experiencial?

Porque creo profundamente que el idioma se activa en la experiencia. Puedo enseñarte todas las frases del mundo, pero hasta que no las usás en una situación real, no son tuyas. Las salidas que organizo en Buenos Aires, los encuentros grupales: todo apunta a lo mismo. Que el inglés deje de vivir solo en el aula y empiece a vivir en vos.

¿Qué le dirías a alguien que todavía duda en dar el primer paso?

Que el momento perfecto no existe. Yo misma empecé con miedo: miedo a viajar sola, miedo a hablar, miedo a enseñar de otra manera. Y lo hice igual. Mis alumnos hacen lo mismo cada clase. El inglés no se trata de hablar perfecto. Se trata de animarse a hablar. Y ese primer paso, siempre, es el más importante.

Instagram: @englishwithyani