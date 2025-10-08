Menopausia y medicina estética: reencontrarse en el cambio Por la Dra. Virginia Sacco

CONTENTCARAS

La menopausia no solo transforma el cuerpo. Transforma también la forma en que una mujer se ve, se siente y se habita. Es un cambio silencioso que muchas veces se atraviesa en soledad, con un espejo que refleja algo distinto y una voz interior que pregunta: ¿sigo siendo yo? Esta nota es una invitación a comprender, abrazar y acompañar ese tránsito con herramientas reales, sensibles y respetuosas. Porque la medicina estética, bien entendida, no busca borrar el tiempo, sino devolverle a la mujer el vínculo con su propia identidad.

Con la llegada de la menopausia, el cuerpo deja de responder como antes. La piel pierde brillo, firmeza y elasticidad. Se vuelve más seca, más fina. El rostro cambia. El cuerpo también. Muchas mujeres aumentan de peso sin haber modificado sus hábitos; otras se sienten inflamadas, con el sueño alterado y el deseo sexual disminuido. La energía baja. El cabello se debilita. El ánimo fluctúa. Y mientras todo esto sucede adentro, el afuera también empieza a sentirse distinto.

Algunas mujeres lo viven en silencio. Otras, con culpa. Y muchas, con tristeza. No saben cómo expresarlo, pero sí lo sienten: ya no se reconocen. Y no hablamos solo de imagen. Hablamos de identidad. De sentirse desplazadas. Invisibles. De mirar el reflejo y no verse. O de sentir que lo que una ve no refleja la fuerza interna que aún habita.

Vivimos en una cultura que sobrevalora la juventud y minimiza el valor de las etapas posteriores. Pero la menopausia no es el final de nada. Es una transformación. Es el comienzo de una nueva versión de una misma, que puede ser más sabia, más auténtica y más libre… si se la transita con acompañamiento, con herramientas y con amor propio.

Y ahí es donde entra la medicina estética. No como una solución mágica. No como una promesa de juventud eterna. Sino como un puente de reencuentro. Una forma real de cuidar el cuerpo y también el alma. Porque verse bien no es superficial: es parte de sentirse bien.

Hoy contamos con tratamientos que pueden mejorar notablemente la calidad de vida de las mujeres en esta etapa. Tratamientos que no transforman, sino que devuelven armonía, luz y vitalidad:

Los bioestimuladores de colágeno ayudan a recuperar firmeza, redefinir contornos y estimular la regeneración natural de los tejidos.

La mesoterapia o los skinboosters aportan hidratación profunda, devolviendo elasticidad, brillo y frescura a la piel.

Los exosomas actúan desde lo celular, con resultados visibles en rostro, cuello, escote e incluso cuero cabelludo.

La luz pulsada intensa o el láser permiten tratar manchas, rosácea o deterioro solar acumulado.

Tecnologías como la radiofrecuencia, las enzimas o el HIFU resultan ideales para redefinir zonas como el abdomen, los brazos o la papada, donde los cambios hormonales suelen impactar con más fuerza.

Pero el valor más profundo no está en el procedimiento. Está en lo que produce internamente. Porque cuando una mujer se siente escuchada, mirada con respeto y acompañada desde la empatía, algo se acomoda. Y cuando esa mujer vuelve a reconocerse en el espejo —aunque no se parezca a quien fue a los 30, pero se vea luminosa, plena y en paz—, algo se enciende.

La medicina estética no viene a negar el paso del tiempo. Todo lo contrario. Lo honra. Lo acompaña. Lo transita. Lo embellece con propósito. Y, sobre todo, lo hace más amable.

En mi clínica trabajamos desde una medicina estética regenerativa y personalizada. Valoramos las historias, los gestos, las miradas. No buscamos moldes. Buscamos que cada mujer pueda encontrar su propia armonía, sin forzar resultados ni perseguir ideales ajenos.

La menopausia es una puerta. Una que puede abrirse con miedo… o con dignidad. Y, a veces, reencontrarse con la imagen propia —con una piel más luminosa, con una expresión más serena, con un rostro que vuelve a sonreír— puede ser una forma poderosa de caminar hacia adelante.

Porque, en definitiva, verse bien no es vanidad. Es conexión. Es cuidado. Es identidad. Y cada mujer, en cada etapa de su vida, merece sentirse a gusto en su propio cuerpo.

