Mentoras Labor | Finanzas para la toma de decisiones

CONTENT LIKE

Abigail Oses – Licenciada en Economía

Contanos Abi, ¿cuál es la clave para que una emprendedora no pierda de vista la inflación en sus costos?

Revisar periódicamente los precios de los insumos, ajustar márgenes y trabajar con presupuestos flexibles que contemplen aumentos de costos.

¿Qué señales económicas debería mirar alguien que está empezando un negocio?

Seguir de cerca la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y el consumo interno. Son variables que impactan directamente en costos, financiamiento y demanda.

Por últmo, ¿qué consejo darías para tomar decisiones financieras en contextos de incertidumbre?

Diversificar riesgos, mantener liquidez y proyectar distintos escenarios. Tomar decisiones con información actualizada y con la flexibilidad necesaria para adaptarse.

Podes encontrarla en Linkedin como Abigail Oses o en Instagram como lic.abigailoses.

Patricia “Pato” Kettle – Productora de Seguros

Pato, ¿por qué el seguro es una herramienta clave en la vida de una empresaria?

El seguro permite que otras personas sostengan sus sueños, sin tener que rescatar deudas ni sacrificar proyectos ante un imprevisto.

¿Cuáles son los errores más comunes al no contar con una cobertura adecuada?

Esperar demasiado para contratarlo. Postergar la decisión suele encarecer los seguros y, en algunos casos, la aparición de enfermedades o condiciones puede impedir acceder a ciertas coberturas.

¿Qué recomendación simple darías a una mujer que quiere empezar a proteger su patrimonio?

Hacerse un mapa de la vida financiera: anotar deudas, ingresos, gastos mensuales y cuántas personas dependen de ella. Con esa información, elegir un seguro de vida con una cobertura realista, una buena aseguradora y posibilidad de crecimiento.

Encontrala en Instagram como Patriciakettle.seguros o en Linkedin como Patricia Kettle.

Gracias Abigail y Patricia por compartir su conocimiento con esta comunidad y por habernos acompañado a tomar las mejores decisiones durante este año de tantos vaivenes económicos.

Y a cada una de nuestras mentoras gracias por este año en el que pudimos aportar nuestros saberes para acompañar la labor Empresarial y Emprendedora.

¡Nos vemos el año que viene!

Naty Corbould

Labor Mujeres