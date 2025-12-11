Ipplis, el helado que todos queremos comer

CONTENT LIKE

Tomás ¿cómo comenzaron con Ipplis Helados?

La idea de hacer helados estaba dando vueltas hace mucho tiempo, siempre hablábamos de la posibilidad de hacer el helado que nos gustaría comer a nosotros, con sabores reales y sembrados abundantes: mucha cantidad de almendras o dulce de leche y nada de sabores artificiales… pero siempre quedaba como una posibilidad a futuro y nunca lo poníamos en marcha.

Yo soy cocinero y en época de pandemia estaba trabajando en un restaurante, a raíz de la pandemia me quedo sin trabajo y ese fue el puntapié inicial para decir “es ahora, encaremos este proyecto”. Y así fue como empezamos a buscar alguna máquina usada que pudiéramos costear, invertimos todos los ahorros y en cuanto tuvimos las máquinas necesarias empezamos a idear las distintas recetas para lograr los sabores que queríamos.

¿Vos ya habías elaborado helados?

Si bien ya tenía una base de conocimiento sobre como elaborar helados fue un tiempo de muchísimo aprendizaje mientras preparábamos el local y resolvíamos todos los trámites de habilitación.

Nuestra idea era inaugurar para el día de la madre y terminamos abriendo el 9 de febrero, mucho tiempo después de lo esperado.

¿Y cómo se dio la expansión?

El mismo día de la inauguración varias personas probaban el helado y se acercaban a hablar conmigo para pedirme una franquicia, así que desde ese momento empezamos a planificar y equiparnos para poder expandir nuestra marca bajo el formato de franquicias.

Hoy tenemos 8 locales funcionando de los cuales 6 son franquicias y una planta de producción que puede abastecer a 40 sucursales más. La idea es crecer manteniendo siempre la calidad del producto artesanal.

¿Qué es lo más importante para ustedes?

Mas allá de la calidad y el cuidado del sabor y la materia prima buscamos que la experiencia de tomar el helado sea un disfrute, por eso es fundamental la amabilidad y calidez de quienes atienden, estar siempre pendientes de las necesidades del cliente.

También acompañamos mucho al cliente brindándole promociones todo el tiempo incluso en fechas festivas, creo que este es un gran diferencial que tenemos, aparte de la selección de sabores y el cuidado de la calidad y sabores reales y naturales.

Lograron concretar un sueño… ¿queda algo pendiente con Ipplis?

Queremos seguir por este camino de crecimiento a través de franquicias, cuidando mucho la calidad del producto y la calidez de atención al público. Ipplis es una empresa superfamiliar y queremos que la calidez familiar continúe estando presente sin importar cuánto crezcamos.

Ipplis Helados

Instagram: ipplishelados

Tel.: 02364543245.