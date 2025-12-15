Jimena Barón mostró cómo quedó su jardín indoor que lleva las cenizas de su padre: “Besitos a Freud”

Jimena Barón mostró cómo quedó su jardín indoor que lleva las cenizas de su padre, un espacio que combina diseño contemporáneo con naturaleza y que se integra de manera armónica al interior de su hogar. La propuesta se destaca por la presencia de vegetación abundante y por un significado personal que lo convierte en un lugar único.

En las últimas horas, la reconocida artista compartió con sus seguidores una historia donde mostró cómo están las plantas que utilizó para recordar a su papá. La artista decidió colocar las cenizas de su padre en la tierra de árboles que hoy crecen y forman parte de la identidad del lugar.

El jardín indoor de Jimena Barón se define por un estilo natural contemporáneo, con un diseño que combina arquitectura moderna con vegetación abundante, creando un ambiente equilibrado, funcional y visualmente armónico. La presencia de plantas convierte al patio interno en un verdadero espacio natural, aportando frescura, textura y conexión con la naturaleza.

En este espacio, La Cobra integró un gesto íntimo y significativo, colocando las cenizas de su papá en la tierra de tres arbolitos que hoy crecen en el patio. “3 árboles que son mi padre, besitos a Freud. ¿Recuerdan que mezclé tierra con sus cenizas y lo planté? Muy hippie el momento en el que se larga a llover y uno empieza a sacar las plantas a la lluvia. Me viene quedando regio ser hippie chic”, escribió la cantante.

El vínculo entre Jimena Barón y su padre, marcado por momentos difíciles

La relación de Jimena Barón con su padre estuvo marcada por momentos de decisiones difíciles que ella misma compartió en distintas etapas de su vida. Ese vínculo, atravesado por situaciones personales complejas, encontró una nueva forma de expresión en el presente, donde la artista eligió recordar a su papá a través de gestos íntimos y significativos dentro de su hogar.

La incorporación de las cenizas en las macetas de los árboles de su jardín indoor se convirtió en un símbolo de continuidad y memoria. De esta manera, la ex Casi Ángeles logró transformar un espacio cotidiano en un lugar que guarda un recuerdo permanente, integrando naturaleza y pasado en un entorno que refleja tanto su estilo personal como su historia familiar.

