Mimejorversion: El arte de la cestería nórdica con impronta marplatense

Giorgina Fischer, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?
Soy una artesana de la ciudad de Mar del Plata, dónde tengo mi taller.
Hace ya algunos años de me estoy dedicando a la cestería nórdica, pero dándole una impronta diferente, esta técnica vino para quedarse y yo quería darle mi sello.
Toda la vida me dedique a crear diferentes cosas, pero de esta técnica me enamore y estoy ahora en constante crecimiento.
¿Cuáles son los servicios que brindas al público?
Tengo mi taller donde aparte de realizar cada pieza de principio a fin también recibo a mis clientes y ahí charlamos de lo que les gustaría. Me encanta que cada pieza realizada es única y es la esencia de Mimejorversion.
Me encanta llevar a sus hogares un pedacito de mi para que se vean lindos y prácticos.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
Cada paso dado hasta llegar al día de hoy siempre fue por algo no cambiaría nada esta técnica no tiene techo y yo estoy trabajando todos los días para que la gente elija sin dudar tener algo de mi emprendimiento en casa.
Los espero en mi página de Instagram: @mimejorversionnnn