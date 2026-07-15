Florencia Tristan: La diseñadora que unió el lenguaje de la moda con la programación industrial

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Florencia Tristan, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Me recibí de Diseñadora de Indumentaria en Mar del Plata hace diez años. Buscando ampliar mi horizonte profesional, me especialicé en la programación de máquinas industriales de tejido de punto. Para entender la lógica de esta tecnología, me capacité en Alemania en tres oportunidades. Fue un desafío enorme que me exigió dominar la programación, el inglés y alemán técnico, Trabajé muchas horas en fábricas para adaptar la precisión europea a las herramientas que tengo a disposición en Argentina.





¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ofrezco el servicio de programación de máquinas rectilíneas y el seguimiento de producciones para fábricas de tejido. Además, brindo charlas, capacitaciones técnicas a equipos de producción y asesorías estratégicas para empresas que tercerizan su fabricación (incluso en el exterior) y necesitan dominar el lenguaje técnico para comunicarse entre sectores. En el área educativa, dicto clases semanales gratuitas en Instagram y fundé El Club del Tejido Industrial, abriendo este universo a profesionales y a cualquier apasionado que desee aprender.



¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi meta es consolidar a Hilando como un espacio de referencia técnica y educativa del tejido de punto industrial en todo el mundo, con prioridad en mi país y demás lugares de habla hispana. Me proyecto logrando que, cuando una empresa o diseñador necesite resolver un problema complejo de producción o formar a sus equipos de diseño con herramientas técnicas reales, mi nombre sea una opción cercana y confiable.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me destaco en que hablo ambos lenguajes: el del diseño y el de la programación industrial. A su vez, me identifica el deseo de compartir ese conocimiento en vez de reservarlo para un nicho que fue y sigue siendo bastante cerrado, me gusta compartir y enseñar a mi comunidad diferentes formas de trabajar. Confiar en este enfoque es lo que me llevó este año a diseñar un vestido para los Martín Fierro de la Moda, a dar conferencias en La Rural y a ser convocada por medios como Vórterix y LUZU para analizar la moda desde una perspectiva técnica y profesional.



Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Sin dudas, me animaría a confiar en mi potencial mucho más rápido. Llevo diez años en la profesión, pero apenas un año con presencia en las redes sociales. No es casualidad que, en cuanto me animé a exponerme y a mostrar los procesos reales de la fábrica, se abrieron puertas que antes parecían impensadas. Al principio intimida exhibir un proceso tan complejo, pero hoy sé que el conocimiento técnico, compartido con generosidad, es un motor comercial e inspirador imparable.



Datos de contacto:

Instagram: @hilando___

Teléfono: 2262-354924

Mail: [email protected]