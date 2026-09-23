Lic. Ariana Coll: formación y acompañamiento en cada etapa de la maternidad

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El recorrido profesional de Ariana Coll comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando empezó a trabajar como enfermera en un hospital público. Dos años después pidió el pase al servicio de Maternidad y Ginecología, un área en la que deseaba especializarse por su interés en el acompañamiento de mamás y bebés.

En paralelo a su desarrollo profesional, atravesó junto a su marido un tratamiento de fertilidad y una pérdida gestacional. Durante el tiempo de espera para realizar un nuevo tratamiento decidió continuar capacitándose: comenzó la licenciatura y el tramo de formación pedagógica, con el objetivo de poder enseñar en el futuro.

Cuatro años después llegó el embarazo que tanto habían esperado. A lo largo de ese proceso, Ariana continuó ampliando sus conocimientos con una diplomatura en perinatología y formación en puericultura, lactancia, sueño infantil y crianza respetuosa.

Su experiencia profesional y personal confluyen hoy en una forma de acompañar a las familias que busca integrar diferentes áreas de conocimiento. La evidencia científica, la empatía, la escucha, el respeto por las decisiones de cada familia, la actualización constante y la humanización de la atención son algunos de los pilares que sostiene en su trabajo.

Información y acompañamiento para las familias

Uno de los desafíos que Ariana identifica actualmente es la gran cantidad de información que reciben las familias, que no siempre resulta clara, actualizada o respetuosa. Frente a este escenario, considera que las redes sociales y otros espacios de comunicación representan una oportunidad para acercar contenidos basados en evidencia y generar nuevas instancias de acompañamiento.

De cara al futuro, busca seguir creciendo profesionalmente y profundizar su trabajo en comunicación, mediante la creación de contenido sobre salud materno-infantil y la participación en nuevos espacios de divulgación. Su objetivo es llegar a más familias y dar a conocer su propuesta para que puedan encontrar en ella un espacio de consulta y acompañamiento.

Contacto

Ariana Coll

Instagram: @ari.materna

Web: www.arianamaterna.com.ar

Email: [email protected]

Teléfono: 11 6445-8121