Tamara Belén Rodríguez: “El arte a través de las manos es una pausa creativa en tiempos de pantallas”

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Belén, para comenzar, contanos cómo nació esta relación con el mundo creativo y cómo fueron tus inicios antes de transformarlo en tu profesión

Mi recorrido creativo comenzó mucho antes de convertir el journaling en mi trabajo. Desde adolescente tengo la costumbre de guardar fotos, papeles, entradas, revistas y pequeños recuerdos. Siempre sentí la necesidad de conservar momentos y, con el tiempo, encontré en el journaling y el scrapbooking una manera de hacerlo de forma creativa. Mis primeros pasos profesionales llegaron cuando decidí transformar esa pasión personal en encuentros para compartir con otras mujeres.

¿Cuándo te diste cuenta de que esto podía pasar de ser un hobby a un proyecto real?

El momento en que entendí que podía convertirse en un proyecto fue cuando tuve mi primer taller completo: doce mujeres que habían elegido venir a crear conmigo. Ahí descubrí que no solo quería hacer mis propias páginas, sino también generar espacios para que otras mujeres pudieran conectarse con su creatividad.

¿Qué proyectos y actividades estás llevando a cabo en este momento?

Actualmente desarrollo talleres y experiencias a través de Journal by Belén y Casa Taller by Belén. Realizo Club de Journaling, El Laboratorio de Scrap, After Office Creativo, Excursiones por Baires y encuentros especiales donde combinamos papelería, collage, escritura, fotografía y distintas formas de creación.

Con tanta oferta que hay hoy en día, ¿cuál considerás que es el diferencial de tus talleres y qué buscan las mujeres que asisten?

Creo que lo que diferencia mi propuesta es la experiencia que se genera alrededor de cada encuentro. No se trata solamente de aprender una técnica, sino de regalarse unas horas para crear, desconectarse de las pantallas y volver a trabajar con las manos. Muchas de las mujeres que participan pasan gran parte de su semana frente a una computadora o un celular, y encuentran en estos espacios una pausa para ellas mismas. También busco que cada propuesta tenga una identidad visual, sensorial y emocional.

¿Cuáles son tus metas y los próximos pasos para el proyecto?

A mediano plazo quiero seguir expandiendo esta comunidad, llevar mis talleres a diferentes ciudades, desarrollar nuevas experiencias y continuar explorando el vínculo entre creatividad, memoria y mundo analógico.

Si tuvieras la oportunidad de volver y empezar desde cero, ¿hay algo que harías de otra manera?

Si comenzara de nuevo, probablemente confiaría antes en mis propias ideas. Durante mucho tiempo tuve miedo de mostrar lo que hacía porque sentía que no era suficientemente bueno o perfecto. Con los años entendí que la creatividad se desarrolla creando, probando y equivocándonos. Esa es también una de las ideas que intento transmitir en mis talleres: no hace falta hacerlo perfecto para empezar.

Para cerrar: en una época tan tecnológica, ¿qué significado profundo encontrás en esta vuelta a lo manual?

En un mundo cada vez más digital, volver al papel puede ser una forma de recuperar un poco de paz, silencio interior y conexión con una misma.

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