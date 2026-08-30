Cande Molfese se sinceró acerca de cómo atraviesa los cambios de su cuerpo con el embarazo: “No me encuentro”

“Plancito de domingo”. Así definió Cande Molfese su último fin de semana de agosto. A menos de un mes de anunciar su embarazo, la actriz abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y respondió con total sinceridad cómo atraviesa este segundo trimestre y, especialmente, cómo vive los cambios que experimenta su cuerpo durante el embarazo.

La sinceridad de Cande Molfese al hablar de su embarazo

Con la honestidad que la caracteriza, Cande Molfese aprovechó la interacción con sus seguidores para hablar sobre distintos aspectos de la maternidad. Entre ellos, se refirió al método de crianza que imagina para su bebé, los cambios físicos que atraviesa durante el embarazo y los miedos que aparecen a lo largo de la gestación. En ese marco, compartió una secuencia de historias de Instagram en las que abrió su corazón y se mostró sincera con su comunidad de más de 7,2 millones de seguidores.

Cande Molfese hablando acerca de su embarazo | Instagram

En un principio, sostuvo que no tiene planificado un método de crianza en específico, sino que va a llevar adelante “la que le salga”. “Un poco me estresa todas las corrientes de cosas que hay; de crianza; todas las cosas que tiene que comprar… las listas de Amazon que me pasa todo el mundo y me dicen: ´Esto me resultó a mí´, expresó. Ante esto, mostró la dualidad a la que se enfrenta: por un lado, reveló que busca más “vivir” y esperar a que nazca Otto para comprar lo que necesita; por el otro lado, manifestó sus deseos de ser “precavida” ya que en unas semanas se va de viaje y “necesita dejar listas algunas cosas”.

Respecto a sus cambios físicos, admitió que se siente “honestamente, rara”. “Tengo que ser sincera con ustedes con todo lo que me viene pasando. Les cuento que estoy aún medio perdida”, dijo, al mismo tiempo que buscó una respuesta astrológica al respecto. “Yo sé que, como Capricornio, me voy a alinear y voy a organizarme. Con el cuerpo me pasa un poco lo mismo. No me encuentro”, completó.

En esta línea, hizo referencia al crecimiento de su vientre y a cómo varía su tamaño según los días y su postura. “Cada vez que veo un poquito la panza, que hay momentos del día que sale más, momentos que sale más menos, me encanta, pero no es que estoy 100% cómoda, estoy enrarecida”, reveló con total sinceridad. No obstante, sostuvo que está explorando una nueva fisonomía y que no siente ansiedad, sino que quiere disfrutar del momento: “Estoy descubriendo este nuevo cuerpo, que bienvenido sea. Estoy en el medio, estoy como con panza de birra. Es raro. Ya va a salir, ya va a llegar, estoy transitándolo”, agregó.

Cande Molfese, mamá de un varón al que llamará Otto Laviaguerre Molfese: así se enteró

Días atrás, Cande Molfese reveló cómo se enteró de que espera un varón y compartió con sus seguidores de Tik Tok el particular momento en que descubrió el sexo de su bebé. La artista contó que se realizó un estudio genético que, además de brindar información sobre la salud del bebé, permitió conocer el género. Como ella se encontraba en Capital cuando llegaron los resultados, decidió enviárselos a su novio, Joaquín Laviaguerre, con una condición: que no le revelara la información y preparara una sorpresa para el día siguiente junto a sus dos perrihijos, Almendra y Romeo. Sin embargo, mientras ella permanecía sin saber si esperaba una nena o un varón, su pareja y su mamá ya conocían la noticia.

Cande Molfese junto a su novio Joaquín Lavaiguerre | Instagram

Finalmente, la sorpresa confirmó lo que, de alguna manera, Cande ya comenzaba a sentir: será mamá de un varón. “Siempre me imaginé mamá de una nena, pero empecé a sentir, empecé a vibrar”, explicó, al recordar también las distintas “señales” y juegos que hicieron sus amigos durante el embarazo, en los que siempre aparecía la opción nene. Feliz y agradecida, aseguró que lo más importante para ella es que su bebé se encuentra bien y destacó el aprendizaje que significará para ella convertirse en mamá de un niño, especialmente por el fuerte vínculo que siempre tuvo con el universo femenino.

“Creo que va a ser un aprendizaje que sea varón porque yo siempre muy vinculada con la mujer y, de repente, me toca un hijo varón. El aprendizaje es total”, reflexionó. Además, la ganadora de BakeOff confirmó el nombre que eligió para su bebé y le dedicó unas tiernas palabras: “Te amo, Otto. Te amo”. Así, Otto Laviaguerre Molfese, con apenas semanas de gestación ya tiene nombre y se convirtió en el gran protagonista de esta nueva etapa de su vida.

Mientras transita esta nueva etapa, Cande Molfese continúa compartiendo con sus seguidores cada una de las emociones que despierta la llegada de su primer hijo. Entre la ilusión, los cambios y las preguntas que surgen en el camino, la actriz eligió vivir su embarazo con naturalidad y hacer partícipe a su comunidad de un proceso tan íntimo como transformador.