Contour Lab: diseño computacional e impresión 3D en cerámica

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Contour Lab nace a partir de una obsesión personal por el diseño computacional y de la búsqueda por traducirlo en materia, en algo tangible. La propuesta busca mostrar en Argentina las posibilidades del diseño computacional y la fabricación digital a través de un material con tanta historia y tradición como la cerámica.

La idea es acercar el diseño paramétrico a una escala cotidiana: llevarlo a objetos del día a día y hacer posible que cualquiera pueda tener en su casa una pieza vinculada con estos mundos.

Tecnología, materialidad y tradición

Contour busca construir un estudio especializado en fabricación digital, donde convivan tecnología, materialidad, oficio, escala y tradición. En este recorrido, el diseño paramétrico funciona como la herramienta que permite conectar y potenciar todos esos aspectos.

Uno de los principales diferenciales del estudio es que es el primero del país que comercializa productos fabricados mediante impresión 3D en cerámica. La tecnología no funciona solamente como una forma distinta de producir, sino como una herramienta para diseñar piezas que aprovechen las posibilidades de este proceso, tanto desde lo estético como desde lo funcional.

En sus comienzos, Contour tuvo un perfil muy experimental. Gran parte del trabajo estuvo enfocada en entender las máquinas y el material, desarrollar una forma propia de impresión y llevar la tecnología al límite. Con el tiempo, esa investigación se transformó en productos concretos, como su mate térmico.

Al mismo tiempo, el estudio comenzó a trabajar con empresas y otros estudios en piezas personalizadas y proyectos de escala media, desde iluminación y revestimientos hasta esculturas e instalaciones.

Nuevas escalas para el diseño

La evolución del proyecto permitió entender que la misma lógica que permite diseñar un mate también puede aplicarse a una fachada. Para Contour, llegar a proyectos de gran escala muchas veces implica comenzar resolviendo el más mínimo detalle.

El objetivo inmediato es seguir consolidando los productos que funcionan, sin dejar de desarrollar nuevos. A mediano y largo plazo, la idea es crecer hacia distintas ramas del diseño y la arquitectura, trabajando con arquitectos, interioristas, coleccionistas, marcas, empresas y particulares que busquen piezas únicas, personalizadas y específicas.

La proyección es que Contour se convierta en un estudio especializado en fabricación digital, con una gran diversidad de tecnologías y materiales, capaz de diseñar, fabricar y personalizar desde la escala más macro de un proyecto hasta el más mínimo detalle.

Contacto

Mail: [email protected]

Celular: +54 911 3013-9533

Instagram: @contour.lab_

Web: contourlab.xyz

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