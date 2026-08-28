Dra. Roxana Herron: una trayectoria en Medicina Estética basada en la confianza y la naturalidad

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Cuando se recibió de médica, la Dra. Roxana sentía una fuerte pasión por la cirugía plástica. Sin embargo, en aquel momento era una especialidad atravesada por una cultura predominantemente masculina, en la que para una mujer resultaba más difícil abrirse camino. Por esa razón eligió Pediatría, profesión que ejerció durante 25 años y que marcó una etapa fundamental de su vida.

En 2009, una conversación con su hermana Silvana terminó cambiando su camino profesional. Ella trabajaba en Centros Estéticos junto a distintos médicos y le contó que profesionales de diferentes especialidades comenzaban a formarse en Medicina Estética. Fue entonces, cuando decidió probar una nueva especialidad.

Realizó su primer curso de Medicina Estética en el CACE y luego continuó su formación en Instituto Pinto. La experiencia la fascinó y descubrió una disciplina que realmente la apasionaba. Desde ese momento, no dejó de estudiar, capacitarse y perfeccionarse.

El 28 de abril de 2011 abrió su consultorio en Ramos Mejía junto a su hermana Silvana Herron, quien se desempeña desde la Cosmiatría, mientras Roxana lo hace desde la Medicina Estética. Con el tiempo se sumaron la Dra. Karina Herron, como dermatóloga, y el Dr. Guillermo Fernández, como cirujano, convirtiendo aquel proyecto entre hermanas en un espacio profundamente familiar.

Una mirada basada en la genuinidad

Con los años, la imagen y el logo fueron renovándose, pero el apellido Herron permaneció. Para Roxana y su familia, representa una historia que trasciende al consultorio: la de su padre, el Dr. Jairo Herron Fernández, quien tenía su propio policonsultorio en González Catán y fue desaparecido durante la última dictadura militar.

Mantener ese apellido es, para la familia, una manera de preservar su historia y continuar desde la medicina aquel camino que él había iniciado. Identidad, familia, memoria y orgullo son parte del significado que tiene ese nombre.

En su manera de entender la Medicina Estética, la genuinidad ocupa un lugar central. Para Herron, cada tratamiento debe responder a una necesidad concreta y, cuando considera que no es necesario o conveniente, también elige decirlo. Su objetivo es acompañar el proceso de envejecimiento de forma saludable, natural y armónica, respetando la identidad de cada persona.

La ética, la seguridad, la honestidad y la recomendación responsable se complementan con un vínculo cercano con los pacientes, basado en escucharlos, comprender sus necesidades y generar confianza.

Formación y crecimiento constante

A lo largo de los años, el consultorio creció y se profesionalizó, acompañado por una capacitación permanente que permitió incorporar nuevas herramientas y mejorar la experiencia de atención. Para Herron, este proceso continúa y tiene como objetivo que los pacientes reconozcan no solo la calidad profesional, sino también el cuidado y la naturalidad de los resultados.

Instagram: @Medicinaesteticaherron

Celular: 1162127970

Dirección: Lavalle 26 Ramos Mejía