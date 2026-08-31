¿Y si mi pareja no quiere ser el padre? El desafío de maternar a los 50 sin romper el vínculo

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Cumplió 50. La maternidad siempre fue su gran deseo, pero la vida tuvo sus propios tiempos: a los 30 enfrentó un diagnóstico de salud complejo; a los 40 congeló óvulos y dedicó años a construir su carrera y su patrimonio. Hace cinco años apostó al amor y se enamoró de un hombre que tenía una vasectomía. Hoy decidió priorizar ese sueño postergado e inició la búsqueda a través de un centro de donación. Él, con dos hijas, le dejó claro su límite: no quiere volver a ser padre.

Un golpe al corazón y al ego. La muerte de la ilusión de que él dijera que sí. Y un dilema que parecía inevitable: ¿el amor de pareja o el deseo propio?

Afloran los cuentos mágicos con los que nos educaron: la familia constituida de forma tradicional y esa narrativa romántica de que el amor todo lo soporta, sostiene y posterga.

¿Elegir el propio deseo significa perder a quien amamos? Creer que necesariamente tenemos que elegir es la primera trampa mental.

Desde la mirada del coaching, el desafío consiste en revisar esa interpretación y separar las aguas. Él puede no querer ser padre nuevamente y ella puede querer ser madre. Son dos elecciones legítimas que pueden coexistir, aunque generen dolor, incertidumbre y miedo.

Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿podemos seguir juntos sin que ninguno tenga que abandonar aquello que considera esencial para su vida?Tal vez la respuesta no sea inmediata. Habrá que atravesar conversaciones difíciles y duelos.

La madurez emocional no consiste en forzar al otro para que encaje en nuestro proyecto ni en exigir sacrificios que puedan convertirse en resentimiento. Consiste en respetar un “no”, entendiendo que no necesariamente es un rechazo personal, sino un límite legítimo.

La vida no es binaria. Priorizar un sueño no implica dejar de amar, y amar tampoco obliga a renunciar a los propios deseos. A veces implica cambiar la manera de imaginar el futuro.

A los 50, quizás la decisión más amorosa no sea elegir entre “él o mi sueño”, sino animarse a construir una vida en la que pueda mirarse en retrospectiva y decir: “No abandoné lo que para mí era importante por miedo a perder a quien amaba.”

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