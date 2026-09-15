Nicole Zambrana, creadora de Zaylie Lingerie: "El secreto no está en revender mejor, sino en vender algo que nadie más puede ofrecer"

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Nicole, contanos cómo fueron los inicios en tu actual actividad

Empecé a los 16, todavía en el colegio, con $3.000. Me tomaba el colectivo hasta el centro, compraba lencería y se la revendía a mis compañeras. No fue casualidad: la familia de mi mamá tiene comercios y la de mi papá viene del rubro textil, así que crecí entre ventas y máquinas de coser. Cuando terminé la secundaria empecé Medicina, pero en segundo año la dejé: extrañaba vender, extrañaba a mis clientas. A los 19 me puse a fabricar con mi familia y estudié Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Los primeros diseños propios se vendieron enteros. Ahí entendí que el negocio no estaba en revender mejor, sino en crear algo que no tuviera nadie más.

¿Qué te diferencia en un mercado tan competitivo?

Que fabricamos. Hoy todos te dicen que algo es "de diseño" y en realidad te venden un básico que se consigue en diez cuentas más. Sabemos la diferencia porque mi familia hace veinte años que trabaja en el textil. Cada pieza de Zaylie se diseña y se produce acá, y no se consigue en ningún otro lado. Eso le cambia el negocio a la que revende: deja de competir por precio.

No les vendo lencería a mis revendedoras, les doy un producto imposible de copiar.

Pasaste de revendedora a empresaria y ahora lanzaste una formación. ¿Por qué?

Porque no quiero que otras personas pasen por lo que pasé yo. A mí me costó años entender cosas que se pueden aprender en meses. No existe un truco secreto: es constancia y es cabeza, porque la que no se cree capaz, no arranca. Pero con ganas solas tampoco alcanza: sin estrategia y sin un plan no se llega a ningún lado. Por eso armé una formación que abarca todo lo que una emprendedora necesita hoy. Vemos publicidad, negociación, comunicación, marketing y muchas cosas más para escalar el negocio. Además, hacemos una auditoría del proyecto de cada una, porque no a todas les falta lo mismo. Se llama Mujeres de Éxito, y está pensado para que cada una escale su marca y se diferencie.

¿Cuál es el sueño más grande detrás de todo esto?

Que miles de mujeres vivan de su propio negocio. Hoy la fábrica produce 10.000 prendas por mes y hay más de mil chicas vendiendo Zaylie en las 24 provincias. Mi sueño es que ninguna tenga que empezar sola, como empecé yo.

Para finalizar, decinos dónde te podemos encontrar

A la marca, en Instagram como @zaylielingerie, en Facebook o por WhatsApp al 11 2301-2282. En zaylielingerie.com está todo para empezar a emprender con nosotras. Para la formación, pueden entrar a mujeresdeexito.com o escribirme a mi Instagram personal: @nicolezambranaa.