Pewen Pisos y Revestimientos: espacios pensados para conectar y durar en el tiempo

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Andrea, contanos cómo fueron tus inicios en este camino profesional y cómo nació Pewen

Pewen nace de un profundo deseo: que las personas vivan en espacios donde se sientan cómodas, felices y a gusto, y que, por supuesto, esto perdure en el tiempo. Como soy diseñadora, creo que la estética es un punto clave en cualquier lugar; sin embargo, sabía perfectamente que no se trata solo de belleza. Para mí, la dinámica entre los espacios y quienes los habitan funciona igual que la construcción de un vínculo. Se necesita algo más que simple atracción visual. Eso se logra cuando los elementos clave que conforman el espacio, como los pisos y las paredes, están hechos con materiales que te invitan a conectar, que te hacen sentir reconfortado, creativo y seguro. Hablo de materiales nobles, de calidad, que hablen el mismo idioma que se quiere transmitir en el ambiente.

¿Qué tipo de servicios ofrecen y qué los diferencia en el mercado?

En Pewen Pisos y Revestimientos nos importa acompañar a nuestros clientes a lo largo de todo su proyecto. Digo "acompañar" y no meramente "asesorar", porque hay una gran diferencia entre ambos conceptos. ¿Cómo lo hacemos? Escuchándolos con atención para brindarles una guía clara, transparente y 100% alineada con sus necesidades, preferencias y presupuestos. Siento que ese es nuestro diferencial: no vendemos humo, nos basamos en datos reales. Somos honestos sin dejar de ser amigables, y vendemos pisos y revestimientos de calidad que reflejan fielmente nuestros valores.

¿Cómo proyectás el futuro de la empresa a mediano plazo?

Sigo apostando firmemente por la Argentina. Soy una persona adaptable, al igual que lo es Pewen Pisos y Revestimientos. Diría que es gracias a esa flexibilidad que hemos podido surfear los desafíos de ser líderes en un país donde las variables cambian constantemente.

Si pudieras volver al inicio, ¿hay algo que harías de manera diferente?

Más que cambiar algo, me recordaría a mí misma que el tiempo es un gran maestro. El tiempo siempre se lleva cosas, nos trae otras nuevas y, cuando mirás atrás, te das cuenta de que durante el viaje pasó de todo. Además, para mí el fracaso es simplemente un salto hacia algo nuevo, lo cual lo hace un proceso muy divertido. Finalmente, sé que todo va a estar bien mientras no deje de escucharme.

PEWEN PISOS Y REVESTIMIENTOS

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