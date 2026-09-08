Silvia Pennacchietti: una mirada integrativa para transformar la salud mental

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¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Mis comienzos estuvieron marcados por una sólida formación como Licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y una rica diversidad de experiencias prácticas. Trabajé en el ámbito clínico en una salita de primeros auxilios y una clínica privada, además de desempeñarme como psicóloga laboral en una empresa. Esa combinación me permitió comprender tanto la vulnerabilidad humana comunitaria como las exigencias del mundo actual. Desde entonces, continúo perfeccionandome a través de posgrados y diplomaturas.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Actualmente me enfoco en la psicoterapia integrativa —un abordaje que reúne distintas herramientas para comprender a la persona en su totalidad— y en la psiconutrición, acompañando a quienes buscan mejorar su salud integral y construir una relación más saludable con la comida y con su cuerpo. Brindo atención presencial y online, guiando procesos vinculados a la ansiedad, el estrés y las transiciones vitales. En este espacio, ayudo a cada paciente a reconectar con su propósito de vida y a definir objetivos claros, entendiendo que saber hacia dónde vamos es un motor fundamental para el bienestar.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto consolidando un espacio de referencia en salud mental que contribuya a derribar los mitos tradicionales sobre ir al psicólogo. Busco expandir mi alcance digital para llegar a quienes, por cuestiones de tiempo o distancia, no acceden fácilmente a una terapia de calidad, sin perder la cercanía humana. Además, continúo capacitándome de manera permanente para incorporar nuevas perspectivas que aporten bienestar a la vida cotidiana.

¿Qué te diferencia de otros profesionales?

Lo que marca la diferencia es la integración. No reduzco a la persona a un síntoma, sino que comprendo su salud mental en conexión con su estilo de vida, sus emociones y su historia. Trabajo desde una mirada cálida y libre de juicios, priorizando un vínculo sólido y horizontal que permita generar cambios concretos desde las primeras sesiones.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si volviera a empezar, integraría mucho antes las distintas áreas de la salud mental. Con el tiempo comprendí que la clave está en una visión global: el paciente no es un síntoma, sino una persona con una historia, un trabajo, vínculos y una relación con su cuerpo. Haber desarrollado esa mirada integradora es, hoy, uno de los pilares que fortalece mis tratamientos.

¿A qué tipo de pacientes acompañás?

Acompaño a adultos que atraviesan ansiedad, estrés o niveles de exigencia que los desbordan; a quienes sienten que su relación con la comida necesita un cambio y a todas las personas que atraviesan momentos de transformación y buscan rediseñar su horizonte con herramientas prácticas y acompañamiento profesional.

¿Qué le dirías a alguien que duda en empezar terapia?

Dar el primer paso puede generar vértigo, pero también es un acto de profundo cuidado personal. No hace falta tener todo resuelto ni estar "roto" para comenzar un proceso terapéutico. Hoy la modalidad online facilita acceder a terapia desde la comodidad del hogar. Si sentís que necesitás un cambio, no postergues tu bienestar.

Datos de contacto

Celular: 11-6295-9273

Instagram: @psicologa.silviapennacchietti