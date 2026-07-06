"Por qué entendés inglés pero no podés hablarlo"

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¿Por qué tantas personas entienden inglés pero se bloquean cuando tienen que hablarlo?

Es algo que veo constantemente en mis alumnos. El sistema educativo nos entrenó para leer, escribir y aprobar exámenes, pero no para reaccionar en tiempo real. Aprendemos el idioma de forma pasiva: escuchando, leyendo, completando ejercicios. Pero hablar es una habilidad activa. Y como toda habilidad, se desarrolla usándola.

¿Solo es un problema de práctica o hay algo más?

Hay un componente emocional muy grande que nadie habla. El miedo a equivocarse, a sonar ridículo o a no encontrar la palabra exacta paraliza más que cualquier barrera lingüística. Mis alumnos en general no necesitan saber más inglés. Necesitan animarse a usarlo. Esa es la diferencia entre conocer un idioma y poder comunicarse en él.

¿Cómo trabajás vos eso en tus clases?

Desde el primer día trabajamos la práctica oral en situaciones reales: cómo desenvolverte durante un viaje, poder pedir en un restaurante, dar tu opinión, hacer sugerencias, contar experiencias y reaccionar con naturalidad en una conversación. De esta manera, el idioma se convierte en una herramienta para la vida.

¿Cuándo notás que algo realmente cambió en un alumno?

El momento en que deja de traducir en su cabeza y empieza a responder de forma natural. Ese click es uno de los más gratificantes que existen. Y no tiene que ver con el nivel: tiene que ver con la práctica y con animarse. No les falta nivel. Les falta práctica real.