“¿Por qué te fuiste?” La pregunta que le hacemos a las personas que amamos y parten

Podía sentirse en mi infancia el olor a soledad y el paso firme de la tristeza. Sí, incluso con mis viejos cerca y con una familia presente, en mi inconsciente había una huella de mucho dolor que arrastré por años. Había enojo, angustia y también unas ganas locas de llorar. Siempre me pregunté ¿por qué te fuiste Juancho? ¿por qué nos dejaste tan temprano? ¿qué hicimos? ¿o qué no hicimos?y cargué sin darme cuenta ese “peso” de estar viva y de querer dar y ser lo mejor, de no decepcionar, de no generar más tristeza, de llenar vacíos.
Me creí una historia de ser el show de la familia y de sumar alegría, porque ya no había más espacio para la oscuridad. Y así fui tapando -sin darme cuenta- lo que me pasaba por dentro. Me callé en muchos vínculos para no incomodar, me sobreadapté para agradar, negocié conmigo misma más de una vez para que no se vuelvan a ir.
Pero claro, así no funciona este juego y en cada experiencia que se te repite y que no te gusta o que no se te da como querés,la vida te invita a frenar, a escucharte, a des-cubrirte, a correr las capas tras las que muchas veces te escondés, nos escondemos, para protegernos. Porque la vida quiere que seas vos, que traigas tu ser más auténtico, que dejes de esconderte detrás de no sé qué.
Poder ver qué hay más allá de la historia que nos contamos de nuestra vida, de lo que nos pasa, nos acerca a nosotros mismos con más compasión, nos ayuda a recordar quiénes realmente somos, nos invita a abrazarnos, sin más.
Después de mucho tiempo (y terapias) pude transformar esa pregunta de “¿por qué te fuiste?”,en una mirada de mayor aceptación de eso que no se puede cambiar, pero que hoy elijo soltar para avanzar, para dejar de enojarme con lo que no depende de mi. ¿Para qué?Para poner el foco en lo que sí quiero vivir diferente, y eso empieza por VERME Y ELEGIRME como soy, con mis luces y mis sombras. Así que ahora, giro la camarita y te pregunto: y vos, ¿te ves?, ¿te elegís?
Espero de corazón que te sume.
Nos vemos en IG: @lu.oyh