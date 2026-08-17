Quién es Camila, la sobrina de Charlotte Caniggia que pocos conocían y que ocupa un lugar especial en su vida

Camila se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la estadía de Charlotte Caniggia en Gran Hermano. La pequeña apareció en un video que recibió la mediática dentro de la casa y le dedicó unas palabras que emocionaron a la participante y también provocaron risas entre sus compañeros.

Charlotte Caniggia

“Tenés un corazón gigante. Yo sé que tenés un corazón de ángel y vos vas a tener la copa porque sos la mejor tía del mundo. Te amo”, le expresó Camila. Con la naturalidad propia de una niña, además, aprovechó el mensaje para hacerle un particular reclamo y recordarle que quería festejar juntas su próximo cumpleaños cuando Charlotte Caniggia saliera del reality.

Quién es Camila, la sobrina que sorprendió a Charlotte Caniggia

Aunque lleva un vínculo cercano con Charlotte Caniggia, Camila no es una Caniggia. La pequeña es hija de la hermana de Roberto Storino Landi, la pareja de la mediática, por lo que se convirtió en su sobrina política. Su mensaje dejó en claro la relación afectuosa que mantiene con Charlotte y el lugar que ocupa dentro de su círculo familiar.

Durante el video, además de expresarle cuánto la quiere, Camila recordó que el año anterior Charlotte se había ido a China y que esta vez había decidido “meterse a la casa”. Por eso, le pidió que no olvidara su cumpleaños y le propuso celebrar juntas cuando terminara su participación en el programa.

La relación de Charlotte Caniggia con Roberto Storino Landi

La relación de Camila con Charlotte Caniggia se encuentra directamente ligada a su vínculo con Roberto Storino Landi. La mediática está en pareja con el empresario desde 2019, cuando ambos se conocieron gracias a un amigo en común llamado Fabián y comenzaron una relación que se mantiene hasta la actualidad.

Charlotte Caniggia

A diferencia de Charlotte Caniggia, Roberto mantiene un perfil alejado de las cámaras y prefiere preservar su vida personal y familiar. Esta decisión también explica por qué su entorno más cercano permanece lejos de la exposición habitual que acompaña a la mediática. Dentro de ese círculo familiar, la pequeña construyó una relación cercana con la mediática, a quien reconoce como una tía especial. Su aparición en Gran Hermano permitió conocer un poco más de ese vínculo que hasta ahora se había mantenido lejos de los reflectores.