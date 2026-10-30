¿Puede la mediumnidad acercarnos a Dios? La mirada de Milena Marucco

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“Que no me crean. Que lo comprueben”. La frase de Milena Marucco resume buena parte de su manera de entender la espiritualidad. Para ella, la relación con Dios no debería quedar encerrada en una idea, una tradición o una explicación: tiene que poder sentirse.

Desde esa mirada aborda también la mediumnidad, una práctica que todavía despierta dudas y prejuicios. Lejos de verla como algo separado de la fe, Milena la entiende como una expresión natural de nuestra condición espiritual. Si provenimos de un mismo origen y somos, como ella sostiene, hijos de un mismo Dios, ¿por qué la conexión con ese mundo debería resultar extraña?

¿Qué tiene que ver Dios con la mediumnidad?

Todo. La mediumnidad es una capacidad propia del ser, hijo de Dios.No son mundos separados. La conexión espiritual forma parte de nuestra propia naturaleza.

¿Por qué creés que muchas personas sienten que la mediumnidad no tiene nada que ver con Dios?

Por desconocimiento. Muchas veces se separan conceptos que, desde mi experiencia, forman parte de una misma realidad.

¿Cómo puede una médium hablar de Dios y, al mismo tiempo, conectar con el mundo espiritual?

Porque, es lo mismo. Provenimos de un mundo espiritual, álmico, y Dios es nuestro creador. Somos almas, hijos de un mismo Dios.

Nuestro mundo inicial es Dios, nuestra esencia es Dios y conectarnos con Él es algo natural. ¿Acaso un niño que vive con su padre no podría hablar con él?

A veces algo tan natural para nuestro ser le parece irreal a nuestra mente, porque la mente siempre está buscando lo difícil, lo complicado. Y en esa búsqueda se olvida de algo mucho más simple y poderoso: conectar con nuestro Padre.

¿Hay una diferencia entre una conexión espiritual y una experiencia de fe en Dios?

Depende de qué entendamos por conexión espiritual. Si hablamos, por ejemplo, de meditar, meditar es como rezar, aunque existe una diferencia.

En la meditación, la persona se permite sentir su esencia. En la oración, muchas veces pide. Una verdadera experiencia de fe con Dios es poder sentirlo, abrirse a su guía y dejarse alcanzar por su amor.

Si tuvieras a Dios sentado frente a vos, ¿qué le dirías?

Le diría: “Gracias por crearme tal cual vos. Gracias por crearnos tal cual vos”.

Ojalá todos pudiéramos darnos cuenta de tu existencia real y no cometiéramos el error de dejar de escuchar tu voz ni siquiera por un segundo.

Gracias por ser paciente y comprender que muchas veces somos nosotros quienes nos separamos de vos. Y gracias por permitirnos volver a ti en cada momento.

¿Qué le dirías a alguien que todavía desconfía de la mediumnidad o de todo esto que estás contando?

Que no me crea. Que lo compruebe.

No quiero que una persona crea simplemente porque yo lo digo. La invito a vivir su propia experiencia y sacar sus propias conclusiones.

Por eso este 15 de noviembre voy a realizar un encuentro pensado para conectar con el poder del Cielo, conectar con seres queridos, recibir guía y claridad, y trabajar sobre patrones de dolor que muchas veces siguen condicionando nuestra vida.

Reflexión final

Detrás de las palabras de Milena Marucco aparece una cuestión que excede incluso a la mediumnidad: la diferencia entre creer y experimentar.

Su propuesta no parte de presentar la espiritualidad como una demostración intelectual, sino como una vivencia íntima. Desde esa perspectiva, Dios deja de ser solamente una idea exterior y pasa a formar parte de una relación que cada persona puede buscar dentro de sí misma.

Tal vez allí esté el corazón de su mensaje: no convertir la fe en una respuesta automática, sino en una pregunta personal. Qué sucede cuando dejamos por un momento el ruido de la mente y nos permitimos sentir aquello que, quizá, estuvo ahí desde siempre.

Invitación

El 15 de noviembre, Milena Marucco invita a vivir una experiencia de conexión con el Cielo, recibir guía y claridad, conectar con seres queridos y comenzar a soltar patrones de dolor.

Su propuesta es directa: no creer porque alguien lo cuenta, sino animarse a experimentar y descubrirlo por uno mismo.

Contacto con Milena Marucco:

Instagram:@milenamaruccomedium

YouTube:Mile Marucco

Cel/WhatsApp:+54 3541 229077