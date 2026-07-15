¿QUÉ SUCEDE EN EL TALLER BYCOLOPAINT?

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Bruno, después de un choque, que debemos hacer. ¿Cuáles son los pasos hasta llegar al taller?

Una vez ocurrido el siniestro, ambos propietarios de los vehículos deben intercambiar datos y ambos realizar las denuncias en sus correspondientes compañías de seguro. Despues de eso, según la cobertura que tengan (contra 3ro o todo riesgo) y quien tuvo la culpa del choque se determinan los pagos para el afectado (a veces le dan el dinero al cliente y otras veces envían la orden de reparación al taller, cada seguro tiene su forma de trabajar y también depende mucho la cobertura). Despues de todo esto el seguro deriva a algún taller de confianza o lo pueden elegir ustedes mismos. Yo siempre recomiendo que se elija el taller de confianza y que no te lo exijan, asi realizas la reparación donde mas comodo estes. Hoy en dia recomiendo un seguro contra todo riesgo, sobre todo porque estas cubierto siempre, tengas o no la culpa, si el vehiculo que te choco tiene o no seguro, siempre estas cubierto, también podes seleccionar el taller de confianza (muchas veces en algunas compañías de seguro si tenes 3ro te derivan a donde ellos quieren) y asegurar que se reemplazen todos los repuestos afectados. Nosotros realizamos presupuestos a diario en cualquier horario del taller.

Muchas veces los choques en el vehiculo no se ven a simple vista. ¿Cómo hacen para reconocer todo el daño?

En nuestro taller lo primero que hacemos es identificar el daño, algunas veces se puede visualizar sin desarmar nada y otras veces cuando son golpes o daños fuertes hay que desarmar para verificar todo lo que se rompió en el choque. Por ejemplo en un choque fuerte frontal , desarmamos paragolpes y frente para poder visualizar todos los daños como por ejemplo radiadores, correas, intercoleer etc, todo lo que seria mecánica ligera que también nos encargamos nosotros, somos un servicio integral de la carrocería, además de lo que es chapa y pintura también nos ocupamos de cerrajería, cristales, mecánica ligera, servicio de gomería , detailing y mas.

¿Cómo es el proceso de trabajo en un taller especializado para devolverle al auto su terminación original después de un siniestro?

Nosotros contamos con instalaciones de ultima generación en todos los ámbitos del taller, tenemos cabina presurizada, donde realizamos todas las aplicaciones de productos, espectofotometro y laboratorio de colores para la fabricación del tono original de fabrica, contamos con maquina a base solvente y también maquina de pintura base agua para cuidar el medioambiente, también contamos con banco de estirado y todas las herramientas necesarias para cualquier tipo de reparación, también contamos con personal entrenado y calificado para realizar un trabajo 10 puntos y a la hora de retirar tu vehiculo este igual que 0km. Tenemos a Nestor nuestro Chapista de la vieja época, mas conocido como COCOMAN en redes, que es el encargado de todos los golpes mas difíciles y a sus 82 AÑOS no para de sorprendernos. Reemplazar los repuestos dañados en caso de que haga falta también es clave, y mas si contamos con la calidad original, muchas veces en los seguros y dependiendo que vehiculo es se colocan repuestos alternativos o nacionales por el tema de los costos, pero siempre intentamos dar lo mejor de nosotros con lo que nos brinda cada compañía.

Desde su experiencia, ¿qué tan importante es una buena reparación de pintura para conservar el valor del vehículo?



Es muy importante elegir un taller que brinde confianza y garantía, hoy en dia los costos de los vehículos son muy elevados y para conservar su valor y que no se note realmente que tuvo un siniestro hay q ser muy prolijo y estar en cada detalle en la reparación, tanto en el alineado, el color, el brillo, los sellados, el enmascarado y el respeto en cada proceso para que la reparación perdure con el paso del tiempo.

Es muy importante elegir un taller que brinde confianza y garantía, hoy en dia los costos de los vehículos son muy elevados y para conservar su valor y que no se note realmente que tuvo un siniestro hay q ser muy prolijo y estar en cada detalle en la reparación, tanto en el alineado, el color, el brillo, los sellados, el enmascarado y el respeto en cada proceso para que la reparación perdure con el paso del tiempo. ¿Cuantos días lleva una reparación aproximadamente?

Todo depende del dañó que tenga el vehiculo, nosotros normalmente sacamos autos en dos días, cuando es un cambio de paragolpes por ejemplo, depues hay vehículos q llevan 5 dias aproximadamente cuando hay q reemplzar alguna pieza y reparar y pintar por ejemplo un lateral completo, y ya cuando es un choque fuerte donde hay q estirar con el banco alinear y demás puede demorar de 15 a 20 dias hábiles aproximadamente… Siempre priorizamos la calidad antes que los tiempos, porque somos concientes de como se debe realizar un trabajo de máxima calidad. Nuestro taller es muy productivo porque con la cabina secamos todos los materiales mas rapidos y además de generar una calidad superior también hacemos que los tiempos se reduzcan.

¿Qué detalles marcan la diferencia entre un trabajo de pintura básico y uno realmente profesional en términos de estética final?

Lo que marca la calidad de un trabajo bien hecho son los materiales y eso nos damos cuenta con el paso del tiempo, nosotros garantizamos una calidad de fabrica y garantizamos que con el paso del tiempo este en el mismo estado que se retiro del taller. Para esto hay q trabajar con los materiales adecuados, las masillas, los primers, barnices y demás. Cuando vos trabajas con productos lideres del mercado y los conoces a la perfeccion, también respetas todos los tiempos y aplicaciones eso es un trabajo bien hecho y de garantía. Tambien lo que realmente va a destacar siempre es la mano de Obra, porque por mas que con el tiempo este todo cada vez mas automatizado siempre tenemos ese toque artesanal que le da la calidad final, por ejemplo en la chapa y el trabajo con la masilla, siempre se necesita un profesional con la vista el tacto completamente desarrollado para que no queden ondulaciones ni líneas fuera de lugar.

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