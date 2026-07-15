Proyecto Emprende: la iniciativa que convierte lo que hacés en un negocio real

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¿Qué es Proyecto Emprende y a quién está dirigido?

Proyecto Emprende es una iniciativa de Proyecto Color pensada para acompañar a todas aquellas personas que quieren dejar de producir por hobby y empezar a vivir de lo que hacen. Está orientado tanto a quienes recién comienzan como a quienes ya tienen experiencia pero sienten que les falta estructura, formación o el impulso necesario para profesionalizarse. La idea central es simple: que nadie tenga que recorrer ese camino solo.

¿Por qué era necesario crear un espacio específico para este tipo de emprendedores?

Porque pasar de producir por pasión a tener un negocio sostenible requiere conocimientos que van mucho más allá de la técnica. Proyecto Emprende nace para cubrir ese vacío: brindar herramientas concretas de gestión, diseño, producción y ventas que permitan transformar esa pasión en una fuente de ingresos real. No se trata de teoría genérica, sino de conocimiento aplicado a los desafíos de quienes quieren crecer y vivir de su trabajo.

¿Cómo es posible llevar adelante un proyecto de esta envergadura? ¿Qué rol juega Bambu Lab?

Proyecto Emprende es posible, en gran parte, gracias al apoyo de Bambu Lab, que acompaña esta iniciativa como parte de su compromiso con el ecosistema emprendedor. Bambu Lab no solo provee tecnología, sino que también entiende que facilitar el acceso a equipos de calidad es clave para que más personas puedan emprender. Esa visión compartida es lo que hace que esta alianza tenga sentido: una marca que apuesta por los creadores desde el primer día.

¿Cómo están organizadas las jornadas y qué se trabaja en cada una?

Cada provincia donde llega Proyecto Emprende tiene dos jornadas diferenciadas para que cada persona elija la que mejor se adapta a su perfil. El primer día está enfocado en impresión 3D: cómo iniciar y crecer en uno de los mercados con mayor expansión, con estrategias para atraer clientes desde marketing, organizar el negocio, entender los números y proyectar ingresos reales. El segundo día está dedicado a DTF Textil y UV: cómo emprender desde cero, qué imprimir y vender sin necesidad de diseñar, y cómo resolver dudas sobre equipamiento y sistema DTF. En ambos casos, hay espacio para asesoramiento, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

¿Proyecto Emprende tiene alcance nacional? ¿Cuál es la visión a futuro?

Sí. La meta es llegar a todas las provincias del país y acercar estas oportunidades de negocio a cada rincón de la Argentina. Ya estuvimos presentes en Mendoza, Rosario, Córdoba y Corrientes, y en agosto sumamos una nueva fecha en Buenos Aires. Creemos que las ganas de emprender y vivir de lo que uno hace no están concentradas en una sola ciudad: hay talento y creatividad en todo el territorio, y Proyecto Emprende quiere estar ahí para acompañarlo.

¿Qué mensaje le dan a quienes todavía dudan en sumarse?

Que el momento es ahora. Hay una oportunidad concreta para quienes se animen a profesionalizarse y dar el salto definitivo. Proyecto Emprende existe para que ese camino sea menos solitario y más seguro. Con la tecnología de Bambu Lab, el conocimiento de Proyecto Color y una comunidad que crece cada día, las condiciones para vivir de lo que uno hace nunca fueron tan favorables.

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