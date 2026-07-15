Nanci Felipe SPA: experiencia y tecnología para lograr resultados visibles

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¿Qué tareas realizas habitualmente en tu día a día?

Cada día acompaño a mis pacientes con evaluaciones personalizadas y tratamientos adaptados a sus necesidades. Además, coordino el spa y me capacito constantemente para brindar un servicio de excelencia.

¿Qué importancia tiene el cuidado de la piel más allá de lo estético?

Cuidar la piel es cuidar la salud y el bienestar. Cuando una persona se siente bien con su piel, también mejora su confianza y su calidad de vida.

¿Cuáles son hoy los tratamientos más solicitados?

Los más buscados son los tratamientos de rejuvenecimiento facial, depilación definitiva y remodelación corporal. Los pacientes buscan resultados naturales, tecnología y atención personalizada.

¿Cómo influye la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación constante?

Son fundamentales. La capacitación y la tecnología nos permiten ofrecer tratamientos más seguros, efectivos y con mejores resultados.

¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo?

Ver la felicidad de mis pacientes y cómo recuperan la confianza en sí mismos es, sin dudas, la mayor satisfacción que me deja esta profesión.

¿Qué proyectos te gustaría concretar con Nanci Felipe SPA?

Seguir creciendo, incorporando nuevas tecnologías y manteniendo la calidad y la atención personalizada que siempre nos identificó

Contacto:

Sarmiento 735

PEREZ, SANTA FE

(54) 3416900598

@spa_nancifelipe